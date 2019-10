ALARMANTO! Velike skupine migranata preplavile Plitvice! Žena progovorila o strahu koji proživljava svakog dana!

Autor: Dnevno

Nije novost da prisutnost migrantskih hordi uznemirava lokalno stanovništvo. Nije novost da provaljuju u kuće i iza sebe ostavljaju veliku štetu i nered. Ljudi su uznemireni i boje se za svoju sigurnost. Karlovačka županija je posebno pod pritiskom migrantske krize i svjedočanstava, poput ovog koje ćemo sada prenijeti, je sve više i više.

“Upravo sam dosla iz Rakovice, one blizu Plitvičkih jezera…tamo je situacija ozbiljna, migranti hodaju okolo i to u velikim grupama, upadaju u kuće, provaljuju u vikendice, kradu aute…sinoć sam spavala u autu, zar to nije žalosno, ja ovakvu Hrvatsku nisam željela..da u svojoj kući ne mogu spavati, nego moram čuvati auto…ljudi su tamo u strahu…vama je izgleda svejedno, jer ne živite vi tamo.”