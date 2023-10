Alarmantno u susjedstvu, stigle brojke egzodusa: Evo u koje zemlje ljudi masovno odlaze

Autor: Dnevno.hr

Iseljavanje s ovih prostora odvija se intenzivno posljednjih godina, a Bosna i Hercegovina nalazi se među državama iz kojih se odlazi u potrazi za boljim životom.

Međutim, nije poznato koliko je ljudi posljednjih godina napustilo BiH, ponajprije zbog toga što brojni građani ne prijavljuju vlastiti odlazak.

Prema članku 9. Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine, građanin koji se trajno nastani u inozemstvu, odnosno boravi u inozemstvu duže od tri mjeseca, dužan je odjaviti prebivalište u BiH i prijaviti prebivalište u inozemstvu nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH.





Najviše se ljudi odjavilo 2013.

Državljanin koji boravi u inozemstvu duže od tri mjeseca, a nema namjeru trajno se nastaniti u državi u kojoj trenutno boravi i ako ima članove obitelji, kuću ili stan u BiH dužan je prijaviti prebivalište u inozemstvu nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu. No, brojni građani i dalje ne prijavljuju promjene iako su za to predviđene i novčane kazne, od 200 do 1.000 KM, javlja Klix.ba.

Što se tiče točnog broja građana BiH koji su se odjavili, od listopada 2022. do listopada 2023. odjavljeno je 3.258 osoba, lani se odjavilo 3258 građana, a 2020. odjavio se 3551 građanin, što čini ukupno 10.276 osoba. Najveći broj osoba u BiH odjavio se 2013. godine, njih 5.041.

Realni brojevi još i veći

Zanimljivi su i podaci u koje države u posljednjih desetak godina najviše odlaze ljudi iz pojedinih gradova. Iz Čapljine, Mostara i Ljubuškoga najviše se odlazi u Hrvatsku, iz Cazina i Velike Kladuše uglavnom su išli u Sloveniju, iz Bijeljine, Tuzle, Prijedora i Brčkog najviše su išli u Njemačku, dok su se Banjolučani uglavnom odjavljivali prilikom odlaska u Srbiju.

Riječ je o podacima prema službenim odjavama, dok su realni brojevi još i veći. Popis stanovništva iz 2013. godine i ovaj aktualni s 3,3 milijuna stanovnika pokazuju da se broj stanovnika od 2013. godine smanjio za više od 152.300 ili 4,31 posto.









Veliki broj ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovinu trebao bi biti snažan signal upozorenja.