Alarmantno stanje u prelijepoj jadranskoj uvali, razboljela se djeca: ‘Svi šute o ovome’

Autor: Dnevno.hr

Odvratna priča o fekalijama i oboljenjima kao posljedicom dolazi s Brača. Naime, u predivnoj uvali Osibova na otoku Braču, ljudi se kupaju misleći kako je uvala gotovo netaknuta, no naoko čisto more zapravo vara.

Naime, obližnji hotel cijelo ovo vrijeme ispušta opasne spojeve u more putem kanalizacije, a sve je kulminiralo kožnim oboljenjima djece, te nalogom tvrtke Vodovod Brač da sve zaustave, pod prijetnjom kazni i zatvaranja priključka vode.

“Hotelski kompleks Gava koji je u stranom vlasništvu ispušta kanalizaciju u uvalu. Gosti hotela doslovno se ujutro kupaju u svojim fekalijama koje se noću ispuštaju. Inspekcija je izišla na teren i koliko sam upoznat izrekla je kaznu. Šaljem vam snimku ilegalnih ispusta”, kazao je čitatelj za Morski.hr.





‘Imamo dokaze i priča je time strašnija’

No, nije on jedini koji tvrdi kako zaraza vreba na ovom mjestu.

“Pišem vam ovo u nadi da ćete, ako ništa, bar pročitati, jer sam stvarno uvidjela da već 15 dana nitko ne želi napisati ni slova o ovome! Osibova – predivna uvala nadomak Milne, proživljava ekocid koji traje koliko mi znamo ovo ljeto, a vjerojatno i duže. Razlika je jedino sada što imamo dokaze i priča je time strašnija. U posjedu smo snimki direktnog ispuštanja fekalija u more od strane navedenog resorta te dokumenta koje to potvrđuju”, rekla je pak čitateljica istom portalu te poslala spomenuti video.

Međutim, mještani su upozorili da to, nažalost, nije sve.

“Djeca koja su se kupala u neposrednoj blizini su se zarazila slatkim krastama, a roditelji žele da ova cijela priča napokon dođe u javnost. Zamislite samo da platite luksuzno ljetovanje i da vam taj isti resort ispušta fekalije u more gdje se većinom kupaju djeca zar je stvarno ovo turizam kakav želimo i kojem težimo?”, pita se čitateljica.









‘Može biti opasno, pogotovo kod manje djece i može čak doći do zatajenja bubrega’

Majka dvojice maloljetnih sinova koji su se kupali u moru ispod ovog resorta potvrđuje nam da su obojica zaražena ovom kožnom bolešću, a stariji sin na ruci pokazuje posljedice ove zaraze.

“Ja sam se šokirala da je ovakvo što moguće”, kazuje majka dvojice dječaka i opisuje što se dogodilo:

“Djeca su se dolje kupala. Kako Gava ima taj aquapark, djeca dolje vole doći i kupati se. Oba sina su dobila te krastice, međutim starijem, 15-godišnjaku to je dosta intenzivnije. Bili smo kod liječnika i čim smo mu rekli da su se kupali i gdje su se kupali, odmah je rekao ‘to se tamo pokupilo’.”









“To je impetigo, odnosno “slatke kraste”. Liječnik je rekao da to može biti opasno, pogotovo kod manje djece i može čak doći do zatajenja bubrega, no hvala Bogu da se mojoj djeci nije zakompliciralo. Djeca su se kupala u maloj vali, za koju smo mislili da je oaza prirode. Trebalo bi biti čisto more. Da se tako nešto događa, to mi je danas nezamislivo! Dovodi se u pitanje zdravlje djece i ljudi slabijeg imuniteta, pa male bebe mogu završiti kobno s takvim bolestima”, zaključuje majka.

Vodovod: ‘Isključit ćemo vam vodu’

U posjedu smo prijave kojeg je Državnom inspektoratu uputila tvrtka Vodovod Brač d.o.o. iz Supetra protiv Gava Waterman Milna Resorta:

“Temeljem prijave i prema nalogu za postupanje, zaprimljenog od Državnog inspektorata, a sukladno Zakonu o vodnim uslugama, te Zakonu o vodama, kao Isporučitelj vodnih usluga 11. rujna 2023. godine obavili smo izvid na terenu u uvali Osibova, neposredno uz Gava Watermen Resort. Pregledom je evidentiran izlaz cijevi (preljev) na zidu hotelskog kompelsa s tragovima izlijevanja otpadnih voda. S obzirom na boju i miris, postoji sumnja o izlijevanju fekalnih voda. Uzet je uzorak nakupljene otpadne vode.

Dana 18. rujna 2023. godine od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dostavljen nam je rezultat ispitivanja uzorka, temeljem kojeg je razvidno da se radi o fekalnim vodama. S obzirom na navedeno, potvrđeno je izlijevanje fekalnih voda iz vašeg sustava odvodnje na javnu površinu, tj. okolni prostor i more neposredno pored kupališta. Sukladno navedenom, ovim putem Vas obavještavamo da ako odmah ne sanirate zatečeno stanje, u skladu s odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Vodovoda Brač, postupit će se prema odredbama članka 148. navedenog Pravilnika, tj. izvršit će se isključenje Vaše nekretnine s vodovodne mreže!

Po postupku sanacije, molim da se odmah javite Isporučitelju zbog kontrole saniranog stanja vodnih usluga Vodovod Brač, d.o.o.”, stoji u dopisu, kojeg potpisuje direktor ove tvrtke, Tonči Trutanić.

Iz hotela negiraju stanje

Direktor spomenutog resorta Petar Maričić za Morski je rekao kako nije kompetentan davati komentare na ovu temu te da će nazvati naknadno. Nakon objave članka, Maričić se očitovao u ime svoje kuće Svpetrvs hoteli d.d.

Njihovo očitovanje pročitajte u nastavku:

“Izuzetno smo posvećeni očuvanju plaža i mora, a o zdravlju naših gostiju i susjeda valjda ne treba ni naglašavati. Godinama poslujemo i nikad nije bilo incidentata, a nije došlo do promjena u načinu na koji zbrinjavamo tehnološku vodu. Naš posao u Osibovoj ovisi o čistoći same uvale i nikad ne bismo napravili nešto što bi to ugrozilo. Čim su se pojavile informacije da je moguće došlo do onečišćenja poduzeli smo sve mjere i korake kojima bi i fizički onemogućili istjecanje bilo kakve tekućine u našem slučaju tehničke i bazenske vode.

Pozvali smo i tvrtku Cian d.o.o. da obavi nadzor kako tla i plaže, tako i cijele uvale i nisu ustanovljena nikakva onečišćenja, no nećemo se zaustaviti na tome. Tražiti ćemo uzorkovanje mora, a također ćemo ih sami odnijeti na uzorkovanje u najrelevantnije laboratorije u Hrvatskoj.

Ponavljamo, zdravlje svih nas, s onda i čisti okoliš naš su prioritet i napravit ćemo sve da se otklone sumnje ili obavi sanacija ako kojim slučajem laboratorijski nalazi pokažu da je došlo do onečišćenja”, stoji u očitovanju Petra Maričića i negove kuće Svpetrvs hoteli d.d.