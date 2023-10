Alarmantno na hrvatskim granicama: ‘Vizni režim prema Srbiji, sad odmah i točka’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je Schengen privremeno suspendiran, sve su glasnije reakcije i komentari na ovakvu odluku te što bi to sada trebalo značiti.

Bi li zbog porasta migrantskog pritiska na granice trebalo postaviti vojsku na granice, treba li angažirati Frontex, je li to možda već trebalo napraviti, kao i što napraviti na granici sa Srbijom i BiH, neka su od mnogih pitanja o kojima se u javnosti raspravlja.





Geopolitički analitičar Denis Avdagić, govoreći za N1 o ovim pitanjima, kazao je kako “u civiliziranim zemljama vojska nije na granicama”.

‘Ako EU to nije u stanju riješiti sa Srbijom, imamo veliki problem’

“Vojska se obučava za ratno djelovanje, mi nismo u ratu. Možda netko to želi tako predstaviti, ali mi nismo u ratu. Hrvatska ima veliku policiju, mislim da su oni u stanju štititi granicu”, kazao je Avdagić.

Međutim, on smatra kako mi imamo set drugih problema.

“Mi ne možemo samo tako ljude zaustavljati na granici, ne možete pucati na njih. Ne možete na nekog nenaoružanog pucati. Imamo puno ljudi koji misle da su stvari jednostavne, ali nisu jednostavne. Ovdje međutim postoji jednostavno rješenje. Jedno od ključnih je Srbija. Tamo veliki broj tih ljudi dolazi bezviznim režimom, zračnim prometom i onda nastavljaju put prema EU-u. Ako EU to nije u stanju riješiti sa Srbijom, onda imamo veliki problem”, smatra analitičar.

‘Vizni režim, sad, odmah, točka’

Zatim, navodi kako je drugi problem BiH.









“Ako vidimo da tamo postoje problemi, da Dodik ne želi pojačati kontrole na granici sa Srbijom, mislim da onda treba dodatno uskratiti sredstva Dodiku. Vidjeli smo što se događa tamo”, govori.

Avdagić kaže i kako je pitanje prisutnosti Frontexa dignuto na previsoku razinu.

“Što bi Frontex trebao raditi? Zašto bi ga Hrvatska prihvatila, što bi on radio na granici s BiH? Frapiraju me ovi koji kažu da smo pogriješili, i Slovenci se povlače i kažu da su pogriješili. Pa možemo i mi inzistirati da oni stave Frontex na svoje vanjske granice. Mislim da bi Frotnex imao smisla na granici Srbije i BiH, ali na tome nitko ne inzistira. Znači pustit ćemo opet da migranti uđu u BiH pa ga staviti na hrvatsku granicu. Neka bude na granici sa Srbijom. Puno je otvorenih pitanja sa Srbijom koja se ne rješavaju. To nije dobro za Srbiju, za EU, a najmanje za susjede poput Hrvatske i BiH. Do god će EU biti popustljiv, imat će sve više problema. A ovdje su administrativne stvari u pitanju. Vizni režim, sad, odmah, točka”, jasan je Avdagić.