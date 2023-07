Alarmantni podaci o Hrvatima u Srbiji: Miro Kovač zatečen dvoličnošću Beograda

Autor: Iva Međugorac

Bivši ministar vanjskih i europskih poslova te nekadašnji hrvatski veleposlanik u Njemačkoj, dr. sc. Miro Kovač, zasigurno je jedan od najvećih hrvatskih, ali i HDZ-ovih stručnjaka za vanjsku politiku, koja je uvijek aktualna i na koju se uvijek oslanja hrvatska politika. S Kovačem smo razgovarali o nizu aktualnih vanjskopolitičkih tema, a progovorio je i o HDZ-u te se, dakako, neizostavno dotaknuo i svoga odnosa s premijerom Andrejem Plenkovićem.

* Hrvatska ovih dana obilježava desetu obljetnicu završetka pristupnih pregovora za ulazak u Europsku uniju. Kako iz današnje perspektive sagledavate taj hrvatski trnoviti put do ulaska u Uniju? Je li vrijedilo i koje su po vašem mišljenju prednosti što ih je našoj zemlji donijelo članstvo u Uniji?

Imao sam privilegij biti aktivan suvremenik toga procesa pa se usudim konstatirati da se Hrvatska u zadnji tren uspjela izvući iz političkog gliba tzv. zapadnog Balkana. Naime, od jeseni 2008. do sredine ljeta 2013. bio sam veleposlanik Hrvatske u Njemačkoj. Pri kraju procesa, 2011. i 2012. godine, bilo je ozbiljnih pokušaja sabotaže ostvarenja punopravnog članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Duhovi prošlosti su se bili probudili. Bile su tu one snage koje su 1991. htjele spriječiti međunarodno priznanje Hrvatske i koje su dva desetljeća poslije nastojale da Hrvatska ostane zarobljenica tzv. regionalnog pristupa. Dakle, htjele su da države bivše Jugoslavije, bez Slovenije, ali s Albanijom, možda jednog dana i uđu u Europsku uniju, ali isključivo zajedno, u paketu. Od postizanja našeg članstva prošlo je deset godina, ali nijedna država poslije





Hrvatske još nije pristupila Europskoj uniji niti se nazire nečije skoro učlanjenje. Hrvatska od članstva najviše profitira time što je dobila snažno zaleđe, ima sigurnost i brend. A na nama u zemlji je da Hrvatsku što efikasnije uredimo kako bismo mogli ostvariti što veće blagostanje, na dobrobit svih hrvatskih ljudi. Trebaju nam što efikasnija državna uprava i lokalna samouprava, snažna pravna država, samosvjesni dužnosnici koji znaju upravljati, ali koji i vole svoj narod i svoju državu. Dakle, potrebna je kombinacija znanja, iskustva i emocija.

* Nakon višemjesečne krize i zategnutih odnosa premijer Plenković prvi je put u mandatu posjetio Srbiju. Kako komentirate taj posjet i može li se zaključiti što je on donio odnosima dviju država, a što hrvatskoj manjini u Srbiji?

Hrvatskoj manjini u Srbiji treba snažna podrška Hrvatske. Svaki posjet iz Hrvatske joj je dobrodošao, pogotovo na najvišoj razini. Premalo se spominje da je hrvatska manjina u Vojvodini pretrpjela značajne demografske gubitke posljednjih desetljeća, posebno 1990-ih godina, za vrijeme rata Srbije protiv Hrvatske u režiji Slobodana Miloševića. Hrvata je u Vojvodini 1961. godine bilo gotovo 150 tisuća, danas ih ima manje od 50 tisuća. Vidite, Srbija je promijenila smjer i zauzela korektan odnos prema mađarskoj manjini. Neka se počne tako ponašati i prema hrvatskoj manjini. Doduše, nekih pomaka ima, Tomislav Žigmanov ministar je u srbijanskoj vladi, ali to je daleko od toga da je položaj Hrvata zadovoljavajući. Razlike između tretmana srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji su kao nebo i zemlja. U Srbiji se čak provodi opstrukcija Hrvata kao manjine. Forsira se izgradnja zasebnog identiteta Bunjevaca na štetu Hrvata Bunjevaca. To je dvolična politika i iskaz nekorektnosti prema Hrvatskoj. Kao i nečinjenje Srbije na planu naslijeđa rata protiv Hrvatske. Ne rješavaju se pitanja nestalih, odštete logorašima… Za Srbiju bi bilo pametno da shvati da put u Europu vodi i preko Zagreba. Svoje obveze će na tom putu trebati izvršavati, a to obuhvaća i pitanja poštovanja prava hrvatske manjine, nestalih i odštete logorašima.

* Situacija u regiji prilično je zategnuta, kako gledate na odnos srbijanskog predsjednika Vučića i njegova kolege Dodika prema ratu u Ukrajini, može li se Dodikovo otvoreno navijanje za Putina odraziti na situaciju na takozvanim prostorima zapadnog Balkana i može li takav stav ugroziti mir u regiji?

Može Milorad Dodik misliti i htjeti što god hoće, ali odcijepiti Republiku Srpsku od Bosne i Hercegovine ne može. Da to i pokuša, suočio bi se s oružanom intervencijom Zapada.

* Nedavno je i Crna Gora izabrala novog predsjednika. Jeste li popratili njegove prve poteze i što se od njega može očekivati?









Crnoj Gori želim da joj se politika oblikuje u Podgorici, a ne negdje drugdje, na primjer u Beogradu. I naravno da napreduje na planu približavanja Europskoj uniji. Drago mi je što su Hrvati u osobi Andrijana Vuksanovića u Crnoj Gori ponovno dobili svoga zastupnika u Skupštini.

* Često ste i kao saborski zastupnik i kao ministar i generalno kroz svoje djelovanje u politici spominjali prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Je li po vašem mišljenju aktualna hrvatska vlada u tom pogledu učinila ikakve značajne iskorake i kako komentirate poruke predsjednika Milanovića vezane uz Hrvate u BiH?

Ne samo da sam govorio i govorim, nego sam i činio i činim kad god mogu. Nakon što su godinama bili zapostavljeni i nakon što su platili političku cijenu integracije Hrvatske u EU i NATO, napokon je došlo vrijeme da se hrvatska državna politika beskompromisno bori za prava Hrvata u BiH kao jednog od triju ustavotvornih naroda. Taj smjer treba nastaviti bez kompleksa. Očekujem da će uskoro biti riješeno pitanje izborne ravnopravnosti Hrvata, da im Bošnjaci više neće moći birati člana Predsjedništva BiH. Bosanskohercegovački Hrvati imaju šansu profilirati se kao najaktivniji zagovornici integracije BiH u Europsku uniju. Snažna ulaganja u gospodarstvo i europska integracija najveća su šansa Hrvatima da učvrste svoj položaj u BiH, da budu stup stabilnosti i sigurnosti.









* Rat u Ukrajini se po svemu sudeći neće zaustaviti tako brzo. Možete li kao netko s dugogodišnjim vanjskopolitičkim iskustvom predvidjeti daljnji rasplet događaja? Kada će Putin kapitulirati? Ima li smisla takvo što i očekivati?

Nitko trijezan ne usudi se prognozirati ishod rata Rusije protiv Ukrajine. Povijest nas uči da su mogući razni zaokreti i poslijeratni scenariji. Mi podržavamo Ukrajinu, pomažemo koliko možemo, želimo da vrati okupirana područja. Jedino što bih se mogao usuditi prognozirati jest da će Ukrajina, u političkom smislu, postati država zapadnog svijeta. To se čini realnim.

* I na hrvatskoj političkoj sceni podosta je zanimljivosti, konflikti između predsjednika i premijera blokirali su popunjavanje diplomatskih fotelja. I vi ste spominjani kao hrvatski kandidat za Pariz. Nadate li se toj poziciji i da vam se kojim slučajem ponudi, na koji biste način promicali hrvatske interese u Francuskoj s kojom smo odnedavno, nakon kupnje Rafalea, u savezništvu?

Te se spekulacije već nekoliko godina provlače kroz medije, i to dosta tvrdokorno. Ne želim se spustiti na razinu neozbiljnosti i komentirati ih. A kad je riječ o neslaganju na relaciji Pantovčak – Banski dvori, najveći “krivac” za to da ona mogu tako eskalirati jest ni više ni manje nego naše sadašnje ustavno uređenje, taj hibrid između parlamentarnog i polupredsjedničkog sustava. Samo promjenom Ustava mogu se dugoročno spriječiti slične konfrontacije između predsjednika Republike i predsjednika Vlade. Međutim, to se trenutno, s obzirom na interese i svijest unutar naše političke zajednice, ne čini realnim. U ovakvoj konstelaciji odnosa snaga nitko nikoga ne može prisiliti na uzmak, ne mogu to ni Sabor ni Ustavni sud. Iznad predsjednika Republike i predsjednika Vlade nema stvarnih autoriteta. Usporedivo je to na neki način sa situacijom u međunarodnoj politici. Tko to može tek tako Ukrajinu ili Rusiju prisiliti na uzmak?

* Već se neko vrijeme spominju i europski izbori, ali i mogući odlazak premijera Plenkovića u Bruxelles. Kako to komentirate? Je li takav scenarij po vašem mišljenju realan?

Sve što znam jest da je sljedeća godina superizborna. Imat ćemo izbore za Europski parlament, Hrvatski sabor i predsjednika Republike. Više od toga ne znam.

* Kakvo je danas stanje u HDZ-u i u kakvim ste odnosima s premijerom Plenkovićem nakon unutarstranačkih izbora na kojima ste odmjeravali snage?

Prošli unutarstranački izbori stara su priča. Po obrazovanju jesam povjesničar međunarodnih odnosa, ali u prošlosti ne živim. Okrenut sam budućnosti. Mene zanimaju nove priče.

* Čime se bavite otkako niste aktivno u politici i parlamentu?

U političkoj sam pričuvi, razvijam svoj intelekt i održavam fizičku kondiciju. I da, pripremam jednu publikaciju o geopolitici…