Alarm iz susjedstva, priča se o paravojnim kampovima: ‘Vrši se obuka mladića i nekih ljudi iz Rusije’

Autor: Dnevno.hr

U Odsjeku za terorizam Tužilaštva Bosne i Hercegovine formiran je predmet koji će se baviti navodima ministra obrane Zukana Heleza koje je iznio u programu N1, da “na prostoru Republike Srpske postoje paravojni kampovi”.

“U okviru predmeta, ministar će biti pozvan da da iskaz te prezentira sve informacije, dokaze i činjenice kojima raspolaže”, potvrđeno je za N1 iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.





Također su podsjetili da sve institucije, nositelji funkcija, kao i građani imaju zakonsku obvezu prijavljivanja nadležnim institucijama svih saznanja o počinjenim kaznenim djelima, kao i počiniteljima.

‘Izmišljotine i laži’

No, na društvenim je mrežama reagirao Milorad Jagodić, načelnik općine Rogatica u Republici Srpskoj.

“Izjava Zukana Heleza da na području općine Rogatica postoje vojni kampovi za obuku, za koje tvrdi da posjeduje fotografije su čiste izmišljotine i laži koje samo bolestan um može izmisliti.

Nevjerojatno je da ovakav čovjek može biti na tako ozbiljnoj poziciji. Takvim postupcima i manipuliranjem javnosti on uopće ne doprinosi stabilizaciji prilika u BiH. Pogotovo što kaže da ima i slike, da su dojave i tako dalje”, naveo je.

‘Nismo mi džungla pa da se to ne može vidjeti’

Potom je dodao:

“Nikakve podloge o bilo kakvoj istini o tome nema, da bi se moglo takvo nešto javnosti izjaviti od strane čovjeka s takve pozicije. Također što točno definira lokacije da je to Rogatica i Maglić.

Nismo mi džungla pa da se to ne može vidjeti, to se može provjeriti svaki dan. Čiste laži čovjeka koji ima samo jedan zadatak, a to je da širi ovakve dezinformacije i da radi ovakve prljave stvari”.









‘Vrši se vojna obuka mladića i nekih ljudi iz Rusije’

Podsjetimo, ministar Helez je u emisiji Pressing izjavio kako se na području Republike Srpske vrši vojna obuka mladića i “nekih ljudi iz Rusije”.

“Imamo mi podatke gdje se vrši obuka na prostoru RS sada, trenutačno na nekoliko lokacija, mladih momaka, mladih ljudi, da budu vojno sposobni, obuka i nekih ljudi iz Rusije i to smo mi evidentirali”, naveo je Helez.

Ministar više detalja nije htio otkriti, osim da su kampovi na neki način, polulegalizirani kroz strukturu MUP-a Republike Srpske koje se o svemu nije oglašavalo.









Nakon ovih izjava ministar je rekao da su kampovi na području Rogatice i Maglića, da o svemu postoje fotografije i video zapisi, ali da ih on ne može pokazati javnosti.

Ovakve njegove izjave izazvale su negativne reakcije kod političkih predstavnika iz Republike Srpske.