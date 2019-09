ALAIN BADIOU: Objasnio što se dogodilo Hrvatima u Jugoslaviji? STIŽE NOVA JUGOSLAVIJA?

Autor: Dnevno

Francuski filozof Alain Badiou tvrdi da će usprkos svemu, povijesni procesi dovesti do stvaranja nove Jugoslavije. O ovoj tezi govorio je za časopis Novi plamen gdje je međuostalim aktualizirao svoja sjećanja na Jugoslaviju.

Badiou je pisac, pjesnik, matematičar, dramaturg, teoretičar ljubavi, rođen je u Maroku prije 82 godine i jedan je od rijetkih radikalnih ljevičara u Francuskoj koji se nikada nije odrekao ljevičarskog angažmana iz mladosti.

Odgovarajući na pitanje kakva su njegova sjećanja na Titovu Jugoslaviju, Badiou kaže:

Vrlo rano sam slušao o Jugoslaviji, još dok sam bio dječak, čak i u obitelji. Moj otac je bio lijevi socijalist i gradonačelnik Tuluza. Moji roditelji nikada nisu posjetili Jugoslaviju, ali su imali puno simpatija prema toj državi. Generalno, u Francuskoj je među intelektualcima postojala simpatija prema Jugoslaviji i njenom socijalizmu jer nije bio staljinističkog tipa. Malo kasnije, kada sam postao politički svjestan, shvatio sam da je stvar ipak malo kompliciranija, odnosno da postoji više tipova komunizma: sovjetski, jugoslavenski, kineski, albanski i tako dalje. Svi ti modeli sadržavali su važne sistemske kontradikcije. Mislim da je Titova Jugoslavija za mene prije svega predstavljala ideju da u okviru jedinstvenog komunističkog modela, osim sličnosti, jedna partija, isti tip državnog uređenja i tako dalje, postoje i razlike.

Dobro znamo kako je u Francuskoj proširena ideja da je baš jugoslavenski socijalizam, zbog samoupravljanja, dobar. Na prvom mjestu su tu ideju širili intelektualci Druge ljevice, dio socijalista i drugi najveći sindikat u zemlji, CFDT. Iskreno, ja se nisam ozbiljno bavio jugoslavenskim samoupravljanjem. Nikada nisam ni posjetio Jugoslaviju. Pročitao sam nekoliko tekstova u upoznao se s povijesti te zemlje dosta šematski. Ali, Jugoslavija je u to vrijeme bila slika toga da komunistički univerzum nije nikakav uniformni totalitet, već vrlo raznolik totalitet, kompleksan, koji čak sadrži i veoma važne opozicije unutar sebe.

Na pitanje kako objašnjava pad historijskog komunizma na Istoku i raspad Jugoslavije u tom kontekstu, između ostalog pojašnjava: “Onog momenta kada država kao kohezivni faktor gubi jednu jaku ideologiju, bila to nacionalna ili komunistička ideologija, pojavit će se efekti dekompozicije /raspadanja na identitetskoj bazi. Pogledajte nedavnu povijest Italije i njihove, sada vladajuće, partije Sjeverne lige, koja je nastala na bazi sukoba između Sjevera i Juga. Pogledajte što se trenutno događa u Velikoj Britaniji i Španjolskoj. Odnos države i nacije je na dnevnom redu i dana, odnosno i danas nije u potpunosti riješen. Mi do danas, generalno, nismo riješili pitanje najadekvatnijeg oblika države. U suštini, iskustvo nam je pokazalo da nismo baš najbolje shvatili ni šta je to bila komunistička država. Ona je imala autoritarni i organski oblik svo vrijeme, i na kraju je uništena. Ali i demokratske kapitalističke države također pate od toga da onog trenutka kada dođe do slabljenja državnog principa, primjećujemo identitetska pulsiranja. Mislim da ćemo u budućnosti biti svjedoci toga. Jugoslavija iz 1980-ih je savršeni model tog procesa. Navodeći da smatra kako je razaranje Jugoslavije bilo užasno loša stvar za cijelu regiju, Badiou tvrdi i da će, usprkos svemu što se dogodilo i svojevrsnim animozitetima koji sada postoje unutar ex-jugoslavenskog prostora, ponovno doći do uspostavljanja zajedničke države. No ističe i da ta država ne smije biti ista…

Teško je to ne željeti, iako ćemo reći da ta Jugoslavija ne smije biti ista kao ona prethodna. Mislim da će povijesni procesi dovesti do reunifikacije Jugoslavije. Ne vidim trenutno kako će se do toga doći, ali znam da je to neophodnost. Znate, prvi jugoslavenski intelektualci koje sam upoznao u životu su bili Slovenci. Vrlo brzo se s njima nisam složio oko nacionalnog pitanja… jer su oni za sve optuživali Srbiju. Međutim, prije nekoliko godina, smo vidjeli da su plakali jer su imali nekakvu vladu ekstremne desnice koja je radila reviziju čitave njihove povijesti.

Krivci za razarnje Jugoslavije

Svaki put kada se država i vlasti legitimiraju na strogo identitetskom principu, kao što se to desilo sa jugoslavenskim republikama, po slabljenju centralne države, neminovno smo na granici rata ili etničkih čišćenja. Jer, kriteriji onoga što je identitet u modernom svijetu su ekstremno kompleksni. U suštini, veći dio država u svijetu okuplja raznolike identitete. Onog trenutka kada privilegirate jedan povijesni identitet, to znači da je to na račun nekog drugog. Identiteti na individualnom planu imaju više simbolički, jezički značaj. Ali, u politici oni su uvijek u ključu: “ja sam to, jer nisam ono drugo”. To je praktični identitetski princip. Ukoliko ne postoji taj Drugi, identitet dolazi u opasnost, jer počinje da se razvodnjava na druge podidentitete. Kao i uvijek, slabi centralna država, istovremeno dolazi do, kako sam već spomenuo, identitetskih zahtjeva. Najprije, moja hipoteza je da ne postoji glavni krivac u tom procesu. Jer, sam proces nužno dovodi do fenomena ovakvog tipa. Besmisleno je reći da su to Srbi, Hrvati ili Slovenci. To bi značilo da smo dio te igre identiteta. Ukoliko bismo na to pristali, završili bismo na ideji da postoje najgori, ili bar gori identiteti od drugih. To nije nipošto moja pozicija. Naravno, političari koriste ovakvu situaciju kako bi stvorili novi legitimitet za svoju nacionalnu vlast. U svakom slučaju, odgovornost moramo tražiti u faktorima koji su doveli do dekompozicije centralne države. Sa druge strane, ona se nalazi u detektiranju ciljeva velikih sila. Među nama, u tezu da one interveniraju iz humanitarnih razloga ja ne vjerujem. Njihovi interesi su jasno utvrđeni. Vidjeli smo da su zapadne sile oduševljenjem pozdravile raspad komunističkih država. Tako je krenulo. Onda su se i Njemačka i SAD i Francuska pozicionirale u toj aferi u odnosu na već utvrđene geopolitičke interese.