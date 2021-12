ALADROVIĆ O STRAŠNOM SLUČAJU U MEĐIMURJU: Majka želi u sigurnu kuću, obitelj nije bila pod nadzorom

Autor: Dnevno.hr

Jučer je Hrvatsku potresla vijest o ozlijeđenoj bebi staroj tek 20 dana.

Još je gora bila informacija da je djetetu ozljede na glavi metalnom šipkom nanio otac koji je tukao i svoju suprugu.

Ozlijeđena beba i majka prebačene su u Županijsku bolnicu u Čakovcu, ozljede su im sanirane i trenutno su dobro. 27-godišnji muškarac je uhićen i nalazi se na policijskoj obradi nakon čega će državni odvjetnik odlučiti hoće li tražiti istražni zatvor.

Za Dnevnik Nove TV o ovom slučaju, ali i resornim pitanjima govorio je ministar Josip Aladrović.

“Majka je izrazila želju za boravkom u sigurnoj kući, odnosno za pomoći od strane našeg sustava. Od prvog trenutka smo tu i bit ćemo. Obitelj nije bila pod nadzorom. To pokazuje da je teško ponekad predvidjeti obiteljsko nasilje. Prema svim podacima koje imamo – nemamo saznanja da se radilo o obitelji koja je imala bilo kakvih problema”, rekao je ministar.

‘Zahtjevi koje su sindikati stavili pred nas nisu realni’

Komentirao je i zahtjeve sindikata javnih službi koje od Vlade traže 13. plaću i povećanje osnovice za izračun plaća. Aladrović kaže, proces pregovora je tek počeo, a tražili su malu pauzu kako bi napravili kalkulacije zahtjeva.

“Moram priznati da su vrlo intenzivni, da se broje u milijardama kuna i da nisu realni. Tu moramo podvući crtu i reći da svi oni zahtjevi koji su stavili pred nas nisu realni. Međutim, pregovarački postupak uvijek dovede do nekog dogovora. Kolika će povišica biti i hoće li je biti – mislim da je to stvar pregovaračkih odbora…”, rekao je.

‘Povijest pokazuje da ne treba vjerovati što priča Most’

Komentirao je i objave Mostovaca u kojima tvrde da imaju dovoljno potpisa za referendum. Smatra, povijest pokazuje da nema nekog velikog razloga za povjerenje u to što pričaju. Dodao je da je tema po kojoj su pokrenuli referendum “toliko iracionalna” da ne može vjerovati da se razgovara o tome.









“Očito to njihovo, do sada, sijanje straha, a kasnije možda sijanje i smrti kroz ovakve inicijative rezultira određenim njihovim postupcima”, objasnio je i dodao da će država do daljnjega plaćati covid testiranja.

Od 2023. rastu obiteljske mirovine

Od prvog siječnja 2023. Vlada planira uvesti novi model obiteljskih mirovina. Mjesečna primanja mogla bi porasti za oko 214.000 umirovljenika. “Model ćemo predstaviti sredinom ili krajem siječnja. Od 2023. će rasti obiteljske mirovine. Model je takav da smo procijenili da su obiteljske mirovine najneadekvatnije, najniže u sustavu i vjerojatno ćemo ići na određenu mogućnost povećanja, ali i dodatka od bračnog druga – preživjeli će imati dodatak od onog umrlog”, objasnio je.

Od neradne nedjelje nisu odustali, kaže. “Moramo je uskladiti s Ustavom”, poručio je.