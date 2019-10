ALADROVIĆ O PLAĆANJU ŠTRAJKA: ‘Razmišljamo u smjeru da prosvjetarima platimo dane u štrajku’

Autor: Dnevno

Ministar rada i mirovinskog sustava, Josip Aladrović, uoči sjednice Vlade komentirao je odluke na jučerašnjem koalicijskom sastanku o povećanju plaća učiteljima i nastavnicima, prenosi N1.

“Vrlo je intenzivno traženje onoga što su na početku započeli, mi ćemo doći s ponudom pa ćemo vidjeti. Tražili su razgovor, razgovor će imati”, rekao je Aladrović.

Upitan hoće li biti plaćeni dani u štrajku, Aladrović je rekao da nikom nije potrebno dodatno zaoštravanje situacije. “Što se tiče dana provedenih u štrajku, razmišljamo da ih platimo, ali vidjet ćemo i kasnije što možemo očekivati od tih razgovora i koliko taj štrajk ima smisla“, rekao je Aladrović.

“Mi smo u pregovorima, odnosno razgovorima, nudili do 4 % više nego što je sad. To je odbijeno i bilo je formulirano u kontekstu dodatka koji bi bio dio granskog kolektivnog ugovora. Jučer se ponudilo dva %”, rekao je Aladrović, dodavši da Vlada ima u planu do 30. lipnja iduće godine urediti cijeli sustav plaća.

Upitan zašto je HDZ popustio zahtjevima sindikata, Aladrović je rekao da se radi o uvjetnom povećanju plaća te da se ne radi o popuštanju.