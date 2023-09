‘Al Capone je pao zbog utaje poreza, Vučić će zbog zlatne kamile’: Skuplja skupe poklone, a ovako to skriva

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Vrijednost sata koji je jednom prilikom nosio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić postala je tema na društvenim mrežama, a kako bi demantirao navode oporbenog političara Miroslava Parovića da sat vrijedi pola milijuna eura, Vučić ga je pokazao i poručio da je to poklon s posvetom bivšeg češkog predsjednika Miloša Zemana i da vrijedi daleko manje.

Vučić tvrdi da je procijenjena vrijednost sata 1000 eura te da je procjenu tražio kako bi ga mogao otkupiti jer prema njemu ima sentimentalnu vrijednost.

Pokloni koje je dobio Vučić i ranije su bili predmet pažnje javnosti. Primjerice, Nemanja Šarović, predsjednik pokreta ‘Ljubav Vera Nada’ iznio je tvrdnje da je srbijanski predsjednik namjerno umanjivao cijenu poklona koje je dobio kao dužnosnik od kolega iz inozemstva kako bi ostali u njegovom, a ne državnom vlasništvu. Optužuje Vučića da je prisvojio imovinsku korist u iznosu od nekoliko desetaka tisuća ili stotina tisuća eura.





Optužuju Vučića za tešku krađu

“Nisam stručnjak za satove kako bih znao koliko Vučićev skupocjeni sat košta, no znam da je on u skladu sa zakonom 2019. postao državno vlasništvo. Vučić tako može zadržati samo poklon čija je vrijednost do visine 10 posto prosječne plaće, a ovaj sat i njegova vrijednost to nesumnjivo prelaze”, tvrdi Šarović.

On Vučića optužuje i za krađu drugih poklona koje je dobio dok je bio prvi potpredsjednik Vlade, a među njima je nekoliko kilograma zlata i umjetnička slika koju mu je donio šeik Bin Zayed.

“Vučić ju je procijenio na 700 dinara i zadržao je, za taj iznos ne možete kupiti ni prazno platno u kineskom dućanu”, tvrdi Šarović koji procjenjuje da je vrijednost poklona koje je srbijanski predsjednik primio čak veća pod pola milijuna eura.

‘Al Capone je završio u zatvoru zbog utaje poreza, Vučić će zbog zlatne kamile’

“On jako vješto krije svoje kriminalne tragove, ali kao što je Al Capone u zatvor otišao zbog utaje poreza, ja vam garantiram da će Vučića otjerati u zatvor zbog zlatne kamile i drugih poklona koje je ukrao”, kaže Šarović.









Potpredsjednik i zastupnik Nove demokratske stranke Srbije, Predrag Marsenić, kaže da Vučićeva obraćanja već dugo ne gleda, jer za to „nema želudac“. Što se spornog sata tiče, ne bi ga iznenadilo da košta pola milijuna eura, piše Danas.rs.









Zastupnik Ekološkog ustanka, Aleksandar Jovanović Ćuta, ironično kaže da mu je drago što predsjednik prima ‘jeftine poklone’, a ima i jedan izazov za njega.

“Imam prijedlog za Vučića, pošto je prihvatio Ćulibrkov da pojede sendvič, a znam da je dovoljno lud da će prihvatiti moj izazov, da se istušira pred kamerama onim šamponom koji je na sniženju“, kaže Jovanović.