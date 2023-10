Aktivist došao prosvjedovati protiv izgradnje crkve, no bijesnoj časnoj nije uspio umaknuti

Potaknut nezadovoljstvom zbog izgradnje nove crkve, muškarac je došao prosvjedovati u Ardecheu u Francuskoj, no na kraj pameti mu nije bilo da će tamo doživjeti napad i to od časne sestre.

Naime, jedna se časna sestra nije mogla suzdržati u obrani gradilišta koje joj puno znači pa je poput igrača ragbija oborila na zemlju muškarca koji je došao prosvjedovati protiv iste izgradnje.

Nisu svi zadovoljni izgradnjom nove crkve i popratnih zgrada u Saint-Pierre-de-Colombieru u Ardècheu u Francuskoj.

I dok su ekološki aktivisti pokušali zaustaviti gradnju, tijekom noći stiglo je nekoliko opatica koje su odlučile obraniti gradilište.

Snimajući reportažu iz mjesta francuska televizija France 3 snimila je trenutak kad časna sestra u trku obara na pod muškarca koji je razbijao cijevi i drugu građevinsku opremu. Svemu je prethodila svađa koja je eskalirala u fizički obračun.

A French nun has gone viral in the country after tackling a climate activist who tried to block the construction of a new church due to its carbon footprint pic.twitter.com/C5OZXIplCj

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2023