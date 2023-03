’90-IH SU JELI KROASANE I ISPIJALI KAPUČINA’ Ćipe ljući no ikad, rasturio Medveda riječima: ‘Tu se vidi da je potkapacitiran’

Autor: Dnevno.hr

Stipo Mlinarić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, uvodno je svim ženama u Republici Hrvatskoj čestitao njihov dan – 8. ožujak poručivši kako je u sabornici čuo od kolega i kolegica da su žene ravnopravne i jednako vrijedne, no da su za njega i vrjednije jer mogu donijeti novi život na svijet, za razliku od muškaraca.

Mlinarić se potom osvrnuo na velikodušnu najavu premijera Plenkovića i ministra Medveda prema kojoj 1. srpnja 2023. vraćaju prvih pet posto, a 1. siječnja 2024. drugih pet posto mirovina koje je Jadranka Kosor nepravedno oduzela još 2010. godine.

”Prvi sam to komunicirao u Saboru prije šest mjeseci i smatram svojom malom pobjedom i pobjedom Domovinskog pokreta činjenicu kako sam ih natjerao da vrate nepravedno umanjene mirovine koje je Jadranka Kosor smanjila kroz ‘krizni porez’ još 2010. godine. Prvo su me veliki domoljubi iz HDZ-a, a i kolege branitelji iz HDZ-a, okrivili da govorim gluposti i kako je to vraćeno i evo ga, u godini pred izbore oni idu u velikodušno vraćanje 5 posto pa opet 5 posto. Ako su toliko brižni prema braniteljima, zašto ne plate zaostatke za godine kad je Hrvatskoj BDP rastao i do 3 – 4 posto? Kad su tako veliki domoljubi, zašto ne vrate zaostatke? Nikom to nije palo na pamet”, poručio je Mlinarić, stoji u priopćenju Domovinskog pokreta.





‘Kriva percepcija javnosti o ratnim invalidima’

Mlinarić se zapitao i “zašto nije vraćen dio braniteljima koje ne kači ovih 5 posto budući da je ‘krizni porez’, nakaradni zakon Jadranke Kosor, oporezivao mirovine veće od 3.500 kuna za 350 kuna, a taj zakon i dan-danas vrijedi”. Problem nastaje kad branitelj, koji je odradio puni radni staž, ode u mirovinu budući da mu se ista smanjuje za tih 10 posto te je puno branitelja koji žive ispod minimuma dostojanstva s 200 eura i dobivaju opskrbnine.

”Toliko o njihovom velikodušnom vraćanju 10 posto koji su uzimali 13 godina. Mnoge Vlade su prošle i HDZ-ove, i SDP-ove, mnogi saborski zastupnici koji danas sjede u sazivu ovoga desetog Sabora, sjedili su i onda, pljeskali Jadranki Kosor i nikome nije palo na pamet da se izbori da se to vrati”, jasan je bio Mlinarić.

Mlinarić se potom osvrnuo i na hrvatske ratne vojne invalide za koje je stvorena percepcija u javnosti kako imaju visoka primanja, međutim SDP-ova Vlada 2001. godine oduzela je HRVI čak 50 posto invalidnine koju nitko nije vratio pune 22 godine, a sama invalidnina se nije povećala niti jedan cent do danas pa tako HRVI 20 posto ima 114,75 kn invalidnine, HRVI 30 posto ima 153 kn invalidnine, HRVI 40 posto ima 229,49 kn invalidnine, HRVI 50 posto ima 458,99 kn invalidnine, HRVI 60 posto ima 688,48 kn invalidnine, HRVI 7O posto ima 1109,22 kn invalidnine, HRVI 80 posto ima 1568,21 kn invalidnine, HRVI 90 posto ima 2103,70 kn invalidnine i HRVI 100% II. skupine ima 2792,80 kuna invalidnine.

‘Primanja su se povećala onima koji su 90-ih jeli kroasane, ispijali kapučina i nisu se borili’

”Govorim o ljudima koji su za vrijeme rata dobili metke u sebe, gelere koje mnogi imaju i danas u sebi jer se nisu mogli izvaditi i da imaju takve invalidnine je sramotno i ponižavajuće, posebice za ljude koji su stvorili ovu državu. Apeliram na Andreja Plenkovića da se povećaju invalidnine hrvatskim ratnim vojnim invalidima te mu postavljam pitanje:

“Za koliko su se njegovim dečkima sa zrinjevačkih hodnika, koji su 90-ih jeli kroasane, ispijali kapučina i nisu se borili, povećala primanja od 2001. do 2023.? Ja mislim da su se uduplala primanja u 23 godine dok se HRVI nije invalidnina povećala niti za lipu, a u javnosti je stvorena percepcija kako je to povlaštena kasta branitelja i da su oni zapravo paraziti. HRVI 100 posto u kolicima ima invalidninu 2792,80 kuna, recite mi je l’ on ima povlašteni status ili povlašten status imaju ovi sa Zrinjevca koji vode ovu državu već 30 godina?!”, zapitao se Mlinarić.

‘Ako dnevno umire 18 ljudi zbog nepronalaska bolesti, to je odgovornost hrvatske Vlade i ministra Medveda’

Posljednje se osvrnuo na analizu prof. Andrije Hebranga, ujedno i člana HDZ-a koji je 2021. napravio analizu smrtnosti hrvatskih branitelja kao najugroženije skupine ljudi u Hrvatskoj koja umire u prosjeku 18.4 čovjeka dnevno te u prosjeku 15 godina mlađi nego ostala populacija u Hrvatskoj. Prof. Hebrang si je dao truda te je putem javno dostupnih podataka s HZZO-a i Ministarstva branitelja izračunao sve s time da su to samo podaci za branitelje čije su obitelji tražile vojne počasti međutim, ima ljudi koji su sahranjeni bez vojnih počasti jer se obitelj u toj muci ne sjeti tražiti ili čak niti ne znaju da imaju to pravo stoga su podaci i gori.









”Sada premijer Plenković i ministar Medved slavodobitno izlaze uz tvrdnju ‘kako su ove godine osigurali 1,8 milijuna eura za sistematske preglede hrvatskih branitelja’. Prvo postavljam pitanje kome oni to plaćaju? Hrvatski branitelji su osiguranici HZZO-a i imaju pravo na besplatne preglede kao i svaki drugi čovjek u Republici Hrvatskoj. Bio sam na tom pregledu prije pet godina na Sv. Duhu i vjerujte mi ništa oni nisu mogli otkriti, ne zato što su ti ljudi loši doktori, nego oni ne znaju dijagnoze ljudi, budući da bi ovo trebali voditi doktori obiteljske prakse kako navodi i prof. Hebrang. Dakle liječnici primarne zdravstvene zaštite koji poznaju svoga pacijenta i znaju što treba napraviti kako bi se smanjila ta smrtnost”, poručio je te dodao kako je razvidno da se zaobilaze liječnici primarne zdravstvene zaštite što godišnje za samo 15.000 pregleda iznosi čak 1.800.000 eura te se zapitao kad će doći svi na red budući da za 30 godina neće biti živ niti jedan hrvatski branitelj.

”Tu se opet vidi da je Tomo Medved u Ministarstvu branitelja potkapacitiran ljudima i da ne radi dobar posao. Ovdje se radi o ljudskim životima. Ako nam dnevno umire 18 ljudi zato što se nisu pronašle bolesti koji se mogle pronaći, onda je to odgovornost hrvatske Vlade i ministra Medveda!”, zaključio je.