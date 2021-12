AKO VEČERAS IDETE NA DOČEK: Oprez, zbog magle smanjena vidljivost, a moguća je i poledica

Autor: Dnevno.hr

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) obavještavaju da će ponegdje u unutrašnjosti te u Istri i na otocima Hrvatskog primorja danas biti magla i niska naoblaka, uglavnom u prvom dijelu dana te ponovno navečer i u noći.

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravaju kako je zbog magle u unutrašnjosti mjestimice smanjena vidljivost, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima.

Vozače se upozorava da prilagode brzinu i vožnje, jer na brojnim dionicama cesta gdje traju radovi su zastoji.

Ususret tradicionalnoj manifestaciji Ispraćaj Stare godine u podne koja se svake godine održava u Općini Fužine, u petak će se uspostaviti privremena regulacija prometa kako bi se osiguralo kvalitetno prometovanje na tom području.

Također, stanovnike se obavještava kako u razdoblju od 8 do 17 sati se neće prometovati u strogom centru Fužina, tj. za sav promet bit će zatvorena javna cesta Kraljev jarak – Fužine (ŽC5062) na dionici od brane na jezeru Bajer do Fast food-a “Royal” i dionici javne ceste kroz centar Fužina (od Erste banke do ulice Klađe). U pomorskom i željezničkom putničkom prometu nema poteškoća.

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) napominje da će ponegdje u unutrašnjosti te u Istri i na otocima Hrvatskog primorja biti magla i niska naoblaka, uglavnom u prvom dijelu dana te ponovno navečer i u noći.