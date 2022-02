‘AKO SE UKLJUČILA BJELORUSIJA, TO JE TEŠKA SVINJARIJA’ Analitičar upozorava: ‘Ako je točno, dokazuje da se ide na Kijev’

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko sazvat će sastanak sa svojom vojskom, izvijestila je u četvrtak državna novinska agencija Belta.

Bjelorusija i Rusija imaju bliske vojne veze, a ruske trupe nedavno su raspoređene u Bjelorusiju na opsežnim vojnim vježbama. CNN je svjedočio, putem video prijenosa uživo, kako vojnici na vrhu kolone vojnih vozila ulaze u Ukrajinu s graničnog prijelaza s Bjelorusijom.

Lukašenko i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali su ranije u četvrtak ujutro o trenutnoj situaciji u Ukrajini, javlja Belta.

Situaciju je za N1 komentirao vojni analitičar portala Obris.hr Igor Tabak. Kazao je kako je još teško razaznati što se stvarno događa.

“U svakom ratnom sukobu je normalno s jedne strane da se pokušava zastrašiti neprijatelja, a s druge strane zamagliti situaciju. Ako je istina da su se uključile bjeloruske snage, to je teška svinjarija koja će tu zemlju puno koštati. To bi bila loša vijest ako je istina”, kaže Tabak.

Kaže da, ako se Bjelorusija uključila, to dokazuje da se ide na Kijev, to je jedna od mogućnosti. “Bilo bi im zgodno kopnenom vezom povezati Donjeck i Krim”, rekao je Tabak.

Twitterom kruže snimke ulaska ruskih snaga s bjeloruske strane, no njihova autentičnost nije potvrđena.

Russian heavy flamethrower system “Solntsepek” enters Belarus-Ukraine checkpoint “Senkovka-Veselovka”. The video is from the Ukrainian side of the border. pic.twitter.com/cIdNVdu2vh









— Franak Viačorka (@franakviacorka) February 24, 2022