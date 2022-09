‘AKO SE DOGODI DA ČETNIČKI VOJVODA PEČE SVEĆENIKA’ Prkačin ljut zbog obilježavanja u Srbu: ‘Hoćete li im uz novac poslati i drva da zapale ražanj?’

Hrvatski sabor u srijedu nastavio je rad aktualnim prijepodnevnom koje se trebalo održati na početku jesenskog zasjedanja prije dva tjedna ali je odgođeno zbog spriječenosti premijera Andreja Plenkovića, koji je bio u izolaciji zbog zaraze koronavirusom.

Na aktualnom prijepodnevu pitanja će postaviti 40 zastupnika.

Ždrijeb je odlučio da će prva biti Dragana Jeckov (SDSS) a posljednji Željko Reiner (HDZ).





Aktualno prijepodne pratimo iz minute u minutu

12:08 Pavliček je postavio pitanje o popisu stanovništva

“Popis stanovištva, čuli smo detaljnije, negativni prirodni priraštaj je hrvatska realnost koja traje 70-ak godina, taj problem eskalira, ići ćemo u obliku vaze, da ne kažem urne, po broju starijih. Mi smo prepoznali taj problem od 2016., izašli s projektom Slavonija-Baranja i dio Srijema. Sutra ćemo imati posebnu sjednicu Vlade, jedan od naših programa za teritorijalne zajednice, izdvojili smo preko milijardu eura da bi pomogli regionalni razvoj. Ključ je promjena ozračja i mentaliteta, to je najteže i najkompliciranije. Poticaji, materijalne prilike, olakšice – da. No, ako se ne dogodi kvalitetni mentalitetni pomak, to je jako teško. Šuica konstatira sve probleme koje mi imamo, migracije iz zemlje u zemlju, iz ruralnih krajeva u urbane gdje se smanjuje broj djece. Otvoreni smo za sugestije svih, bitno je da donosimo mjere. Nisam siguran da je ministarstvo jedino rješenje u tom smislu”, odgovara premijer.

“Ovo je postala država za povlaštene, mladi nam zbog toga odlaze. Vi kao premijer snosite najveću odgovornost i svatko tko djeluje na lokalnim razinama. Treba se pokrenuti više i jače, ovo je rak rana Hrvatske. Možemo pričati o mostovima, u devet navečer možemo kroz Slavoniju prošetati, nigdje nema nikoga. Ljudski me boli što u rodnom selu nemam više s kim kavu popiti”, replicira mu Pavliček.

11:52 SDP-ova Mirela Ahmetović o cijenama po kojima Ina prodaje naftu i plin

Mirela Ahmetović postavila je pitanje ministru Filipoviću. “Po kojoj cijeni Ina prodaje hrvatsku naftu i hrvatski plin mađarskom MOL-u, a po kojoj drugim poduzećima? Mislim da je vrijeme da podijelite tu informaciju s hrvatskom javnosti”, rekla je Ahmetović.

“Ja sam isto guglao i nisam se nadao da ćete vi postaviti tako benigno pitanje”, rekao je Filipović.









Cijena po kojoj se plin prodaje Mađarskoj poslovna je tajna, ali je sukladna svim tržišnim cijenama, rekao je Filipović.

Nafta se obrađuje u rafineriji Rijeka, dodao je ministar i podsjetio na odluku da hrvatski plin ostaje hrvatskoj te da je određeno da se proizvodnja poveća za 10 posto. “Pred nama je period gdje će se raditi na poboljšanju poslovanja Ine, na promjeni korporativnog modela upravljanja i učinit ćemo sve da Ina profunkcionira i da bude na dobrobit našim sugrađanima”, rekao je.

“Meni je nevjerojatno da ste vi mene morali guglati i da ste očekivali teže pitanje. Pa ne bojite se valjda jedne komesarke?”, upitala je Ahmetović.









“Ne možete se miješati u poslovnu politiku, a interesantno je da sad, kad je izbila cijena u Ini, naravno, isključivo od članova HDZ-a, možete ograničiti izvoz plina. Nevjerojatno mi je da ste se sjetili toga tek sad. Nevjerojatno mi je da ste cijenu koju će Ina prodavati hrvatski plin hrvatskom poduzeću HEP-u veća od one za koju je Škugor prodavao. Nevjerojatno mi je da se ta cijena plaća iz džepova građana”, rekla je Ahmetović.

“Apsurdno je da je Hrvatska prepuna plina, ali koji Ina prvo proda Mađarima za jeftinu cijenu, a onda od Mađara kupi za skupu cijenu i prevali preko leđa građana”, rekla je Ahmetović.

11:38 Pitanje Tomislava Okroše

HDZ-ov Tomislav Okroša postavio je pitanje ministru gospodarstva, Davoru Filipoviću, spomenuvši energetsku krizu s kojom se suočava hrvatsko društvo. “Kako se Hrvatska pozicionirala na energetskoj karti Europe?”, upitao je Okroša.

Filipović je rekao da je podzemno skladište Okoli trenutno na 89,5 posto zapunjenosti te da će se sutra ostvariti zahtjev da skladište plina do 1. listopada bude puno 90 posto. “Donijeli smo odluku da Ina poveća proizvodnju plina, sve da opskrba plinom ne bi bila pod upitnikom”, rekao je Filipović.

11:24 Raspudiću druga opomena

Nino Raspudić je dobio drugu opomenu jer je ponovno prigovorio o povredi poslovnika i žalio se da Plenković ne odgovara na pitanja.

11:20 Sandra Benčić je uključila video vezom jer je zaražena koronavirusom.

Plenković joj je poželio brzo ozdravljenje.

“Koji je vaš politički stav oko zatvaranja rafinerije?”, upitala je Benčić.

“Što se tiče Ine, prvo, privatizacija Ine krenula je u SDP-ovoj Vladi koju je vodio gospodin Račan, čiji je član bio gospodin Vidović. Drugi dio se napravio u vrijeme Vlade Ive Sanadera, postoji međudioničarski ugovor. To znači da je netko drugi nekada davno, što nema veze ni sa mnom ni s mojom Vladom, odlučio kako se upravlja u Ini”, rekao je Plenković.

Nismo dobili odgovor je li premijer bio konzulitran da se rafinerija zatvori i da nafta ide na preradu u drugu zemlju.

“Nezamislivo je da o tome niste razgovarali s Orbanom, a neprihvatljivo je da se zatvori Sisačka rafinerija prije no što se u potpunosti modernizira Riječku. Koji je vaš politički stav bio oko zatvaranja rafinerije”, referirala se Benčić.

11:04 Ante Prkačin kaže da ga boli 100 tisuća kuna koje Vlada daje za obilježavanje u Srbu.

“Ja pokušavam detektirati pitanje, to je bio recital. Vaše teme su okrenute prošlosti, mislio sam da će na Googleu izaći nešto da radite na budućnosti, jako ste okrenuti nazad. Politika moje Vlade ima dvije temeljne postavke, baziraju se na istini o hrvatskoj povijesti i Domovinskom ratu. Kada je riječ o obljetnicama, nema značajnijeg događaja koji naša Vlada nije obilježila. Drugo, nastojimo napraviti korake ka pomirbi. Svi moramo napraviti mali napor, ta okosnica politike, zbog koje ja osobno i HDZ plaćamo političku cijenu, mislim da ju trebam platiti kao odgovoran premijer u 21. stoljeću kada smo sve ciljeve ostvarili. Za poštivanje svih koji tu žive, a nisu Hrvati. Premalo o tome govorimo. Da bismo u tome uspjeli, moramo više razgovarati sa svim političkim akterima da se to razbistri. Mi smo na temi ruske agresije na Ukrajinu ostali na čistini, puno se ljudi igra skrivača, no sada sve znamo. Vašu tezu koristim da vas potaknem da kao netko tko ima autoritet na desnici, budete generator suživota”, odgovorio mu je premijer.

Pavliček traži povredu poslovnika, kaže da premijer vrijeđa zastupnike kada kaže da se njegova Vlada temelji na istini.

“O kojoj istini mi govorimo?”, pitao je Pavliček.

“Ja sam osoba s velikim razumijevanjem prema osobama srpske nacionalnosti. Ako se dogodi da četnički vojvoda na ražnju peče katoličkog svećenika Juraja Gospodnetića…Htio sam postaviti cinično pitanje. Hoćete li im uz novac poslati i drva da zapale ražanj?”, pitao je Prkačin, aludirajući na smrt katoličkog mučenika kojeg su, prema nekim izvorima, nakon ubojstva četnici nabili na ražanj.

11:00 ‘Čiji je Ina propust?’

Matko Kuzmanić pita kako to da kada su sve oči uperene u cijenu plina, direktor četvrte razine distribuira plin okolo, a da nitko o tome ništa ne zna. Je li Ina propust vaše Vlade? Ima li sličnih propusta u drugim poduzećima.

“Da ste vukove postavili da upravljaju poduzećima, manju štetu bi napravili”, rekao je zastupnik.

“I vas smo googlali pa smo znali što ćete reći. Između redaka ste optužili mene i Ćorića da imamo neki deal s Mađarima i da neki direktori imaju koristi od prodaje hrvatskog plina. To nije dobro, nije točno i nije dobro za vaš kredibilitet. Ako se dogodi ovakva radnja, kazneno djelo, svi koji su odgovorni i propustili to vidjet će odgovarati. Članovi Uprave će danas biti razriješeni kao i cijela vertikala. Ne vidim tu neku zavjeru, možda ima negdje netko tko je to osmislio, da je trebao biti neki benefitor. Ja na znam tko je, ako postoji odgovarat će. Ja sam tu više ljut nego netko drugi, kada imamo energetsku krizu. To je nemoralno, nemam riječi”, odgovorio mu je premijer.

“Ne znam gdje ste se našli prozvani, vaša dva prethodnika su otišla na Ini, jedan je prodavao u restoranu, a drugi je imao ugovore s Inom. Ministri koji bi završavali karijeru, bili bi u Remetincu, zadnji je u HNB-u, smatram to napretkom”, replicirao je Kuzmanić.

U Kaštlima je bio jedan župnik i rekao da nam društvo propada jer je u Hrvatskoj vuk zaštićena životinja, a ne ovca, dokle god vukovi budu zaštićeni u državnim poduzećima, ovakve stvari će se događati, dodao je.

10:57 Emil Daus pita premijera o bespravnoj gradnji

Emil Daus iz IDS-a postavio je pitanje premijeru vezano uz ilegalnu gradnju. “Je li Vlada napokon spremna spustiti ovlasti građevinske inspekcije na županije i gradove i je li spremna pravno goniti bespravne graditelje”, pitao je Daus.

“Ja sam, prateći Google, anticipirao da ćete vi spomenuti pitanje Državnog inspektorata”, rekao je Plenković zastupniku.

“Dobro ste dijagnosticirali problem koji se događa u županiji koja je inače sređena i uređena k’o bombon”, rekao je Plenković, dodavši da će na temelju Dausova upita dodatno zadužiti Inspektorat da izvršava dužnosti. “I mi prepoznajemo, temeljem Google searcha, ovaj problem i zamolit ćemo i zastupnika Bauka da nam malo pomogne”, rekao je Plenković.

“Vratimo se na srž, premijeru. Možemo se malo našaliti, ali situacija je ozbiljna. Ja bih stvarno volio da se počne kazneno goniti bespravne branitelje i da se pošalje poruka da Hrvatska štiti svoju zemlju. Spustite ovlasti građevinske inspekcije, to je isto pravilna decentralizacija. Svi su spremni preuzeti dio te priče. Zajednički cilj nam je sprečavanje bespravne gradnje”, rekao je Daus.

10:40 Natalija Martinčević, zastupnica Reformista, postavila je pitanje premijeru

Spomenula je da u paketu mjera nedostaje pitanje usklađivanja mirovina i stopa inflacije, kao i podizanje neoporezivog dijela dohotka na 5.000 kuna. “Hoćete li i kada uvesti ove za naše građane iznimno važne mjere?”, upitala je Plenkovića.

“Koliko razumijem, vi ste od prošlog tjedna prešli u opoziciju s pozicije što ne mislim da je korisno ni vašoj stranci ni vama, jer smo dobro surađivali. Šteta je što ste se odlučili na taj potez”, rekao je Plenković.

Spomenuvši umirovljenike, Plenković je rekao da je Vlada pokazala koliko su joj “važni sugrađani starije životne dobi”.

“Umirovljenici su nam bili u najvećem fokusu upravo zato što imaju najniža primanja”, rekao je Plenković.

10:25 Milan Vrkljan premijera pita o veleposlaniku SAD-a

“Hrvatska ima nekoliko uspjeha, članstvo u EU i NATO savezu, nakon 24. veljače i napada Rusije na Ukrajinu piše se novi poredak. Hrvati u BiH imaju pravo biti jednaki, kako tumačite da dvije godine SAD u Zagrebu nisu imenovale veleposlanika. Je li to poruka?”.

“Što se tiče odluke neke zemlje da imenuje veleposlanika, to je njihova odluka. Mislim da je to stvar šire aktivnosti administracije. Imenovanje osobe na tom mjestu ne bi promijenilo politiku prema Hrvatima u BiH. Američki dužnosnici su jedna od ključnih zemalja koji su za jednakost Hrvata u BiH”, rekao je premijer Plenković.

10:10 Davorko Vidović pita o Sisačkoj rafineriji

“Sisačka rafinerija ne radi, otpušteni su vrhunski inženjeri, rečeno je da ona ne treba. Zašto ste zatvorili Sisačku rafineriju?”, pita zastupnik.

“Bili ste ministar u Račanovoj Vladi. Tko se sjetio da se ide u privatizaciju Ine? Jesam li ja? Taj proces je otišao tako daleko da smo 2016. došli u situaciju kada su već sve studije isplati li se ili ne, Dobrović mi je prvi kao ministar došao da su sve studije napravljene i da je proces u tijeku. Nikakve strateške odluke mene i moje Vlade nije bilo. Svi koji to bacaju svaki tjedan lažu. Mi smo prije više od godinu dana ponudili mađarskoj strani odgovarajuću cijenu za vrijednost Mol-ovog udjela u Ini. Oni na to nisu pristali, ja kao premijer ne mogu reći: Evo vam pet milijuna eura. Završio bi u zatvoru. Nismo donosili odluke o tome, nama je tada bio interes da osiguramo sredstva za transformirani rad u Sisku. Nevoljko”, odgovara Plenković.

Glavni razlog zašto se išlo u taj aranžman je modernizacija, ništa se nije događalo u tajnosti i protiv interesa ove zemlje, sve što se događalo s Inom se odvilo u vladama iza toga, poručio mu je Vidović.

09:55 Troskot: Kako ćete nas zaštititi od vas samih?

“Zašto je Barbarić zanimljiv, potpisivao je ponude za brojila, udruga umirovljenika Zadar mi je poslala da im zbog brojila HEP više naplaćuje struju. Kako ćete nas zaštiti od vaših protežea s Hvara i vas?”, pitao je Mostov zastupnik.

“Rekli ste da sam ja najopasniji čovjek u Hrvatskoj. Povećali smo broj zaposlenih za više od 70 tisuća, zaposlenost nam je na skoro 69 posto. Bili smo opasni kada smo povećali prosječnu plaću za 34 posto. Isto smo opasni jer smo digli minimalac, još ćemo ga dići. Vjerujem da nas se bojite kada čujete sve zašto smo opasni. Svu tu veliku opasnost saželi ste na nekoliko ljudi u HEP-u i Heri, koje ja ni ne znam”, odgovara mu premijer.

Sabina Glasovac traži povredu poslovnika.

“Mi pitamo, a on odgovara, ne da širi propagandu, za to ima pressice”, požalila se što Plenković, smatra, izbjegava odgovoriti na pitanja.

Katarina Peović se poziva na omalovažavanje zastupnika.

“On manipulira statistikom, naša je prosječna plaća bijedna”. Jandroković im objašnjava, premijer može odgovarati kako želi.

Bauk se javio za riječ, također nezadovoljan načinom na koji premijer odgovara na pitanja. “Plenković gleda tko mu postavlja pitanja, pa google što je taj rekao, pozovimo idući put Google”.

Nino Raspudić se također požalio. “Plenković odgovara na pitanja ‘pohvalite se uspjesima’, to nije bilo pitanje kolege Troskota”.

Hrvoje Zekanović je želio upozoriti na jednu stvar.

“Upozoravam sve, kolege iz SDP-a, pa i Radničke fronte, danas brane kolege iz Mosta”, rekao je, dobio opomenu i pljesak saborskih zastupnika jer mu je dodijeljena opomena.

Slušao sam ‘država to sam ja’, rekao mu je Troskot, nezadovoljan odgovorom. “Nakon moljakanja tete Ursule dva puta, Banovina se i dalje ne obnavlja. Elektroenergetski sustav nam vodi hvarski kartel i uhljebarij”.

09:50 Siniša Hajdaš Dončić premijera pita o korupciji

“Događaju se nevjerojatne stvari, a vi sve znate. Svjedoci smo krađa, pronevjere novca, od Ine, Hamaga, ministarstava. Objasnite to”, rekao je premijeru.

“Vidim da ste bili aktivni, danas ste bili jako fini u odnosu na ono što govorite u medijima, da niste potpredsjednik stranke u kojoj se dva puta u dvije godine izbacuje predsjednika gradske organizacije Zagreba. To je SDP, ljudi to vide, zato ste jako popularni, lovite se za slamčice. Lijepo vam je Gotovac rekao da ste stranka koja više računa vodi o partneru nego o sebi. Vašim članovima to nije drago. Nema razlike je li osoba član neke stranke, u naše vrijeme borba protiv korupcije je horizontalna. Ne vodimo računa da zovemo Državnu odvjetnicu na brifinge. Slučaj koji opterećuje i Bulja, Ina. Dogodilo se da smo donijeli zakonski okvir da se prate tijekovi novca. Upalila se lampica u banci, prijava DORH-u, Uskoku, poduzimaju se mjere i gle – spriječena krađa, novac zamrznut”, odgovara mu premijer.

Zadovoljan sam kako Plenković prati SDP, kaže Hajdaš Dončić.

“Jedino malo reciklira, ali bit će bolje Andrej. Bit će bolje”.

09:35 Dragana Jeckov pitala je ministra gospodarstva o mjerama Vlade, on odgovara da nestašica neće biti.

09:40 Povredu poslovnika tražio je Miro Bulj, kaže da je besmislen aktualni sat

“Džabe krečimo, jedino se trebalo raspravljati nakon pljačke i krađe o ostavci Vlade. Došao sam iz Sinja ovo reći. Narod je iritiran ovom pljačkom”.

Dobio je dvije opomene.

I Vidović Krišto traži povredu poslovnika, Jandroković joj je rekao da priča besmislice.

Jandroković joj je dao treću opomenu i oduzeo joj pravo govora.

Bauk je stao u njezinu obranu, Karolina Vidović Krišto se ne da.

“Završit ćete kao idol Sander, ovo nije Sjeverna Koreja, nego Hrvatska”, rekla je Jandrokoviću.

Napustite sabornicu, poručio joj je Jandroković i još jednu opomenu udijelio Bulju pa ni on danas više ne može govoriti.

“Još vam nešto želim reći, ali ne mogu javno, pitajte suradnike”, dobacio mu je Jandroković.

09:38 Jandroković je otvorio Aktualno prijepodne

Pozdravio je premijera i ministre

09:36 Plenković stigao u Sabor

Premijer Andrej Plenković stigao je u sabornicu, zastupnici su dva tjedna čekali da mu postave pitanja. Zastupničke klupe su, olekivano, pune.

09:30 Nakon pitanja zastupnika rasprava o Zakonu o zdravstevnoj zaštiti

Nakon aktualnog prijepodneva Sabor će poslijepodne raspravljati o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Zakonske dopune donose se po hitnom postupku kako bi se osiguralo da liječnici sudjeluju u pregovorima o granskom kolektivnom ugovoru koji počinju 31. listopada.