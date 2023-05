‘AKO POGINEM, POZDRAVI MI RODITELJE!’ Vozač autobusa kod Dubrovnika školarcima priredio vožnju iz pakla: Galamio i nakon što su stigli roditelji

Autor: Dnevno.hr/L.B.

Kao da ovih dana svima nije dosta incidenata i dramatičnih situacija po školama, s krajnjeg juga dolazi još jedna takva, nažalost negativna i ružna priča. Riječ je o osnovnoškolcima koji su, vraćajući se s izleta kući, navodno proživjeli pravu dramu u koju je upleten vozač autobusa.

Naime, prošlog četvrtka, 11. svibnja, u večernjim satima došlo je do incidenta u Cavtatu, pored Dubrovnika, po povratku sedmaša iz OŠ Cavtat s jednodnevnog izleta u Split. Došlo je do incidenta s roditeljima nakon što su djeca i profesori potvrdili da su se nauživali straha od vozača koji je djecu, kako su naveli, vrijeđao i derao se na njih, a navodno je i vozio neprimjerenom brzinom.

U cijeli slučaj uplela se i policija, međutim, doznali smo i da je vozač autobusa ranije osuđivani bivši policajac, o kojemu, kako doznajemo, malo mještana ima lijepe riječi.





‘Vrijeđao djecu, vikao, prijetio i bio izrazito neugodan’

Tako je, kako su navela djeca i profesori, prilikom povratka iz Splita u Cavtat, vozač u autobusu vikao i bio izrazito neugodan prema djeci. Kazali su i kako ih je vrijeđao te određenim prijetnjama kod njih izazvao veliki strah i uznemirenost.

Naime, vozača je naljutilo što su djeca u autobusu bila nemirna.

Navode i kako je s istim agresivnim ponašanjem vozač nastavio i pred roditeljima koji su dočekali svoju djecu na autobusnom stajalištu u Cavtatu što ih je toliko revoltiralo da se u cijeli slučaj uplela i policija.

Djeca su se s izleta vratila pod tolikim stresom i u strahu da se u cijeli postupak rada s njima uključila i njihova škola, a vodstvo i stručne službe donijele su odluku i da djeca ne dolaze na nastavu sljedećeg dana, tj. u petak.

‘Ako poginem, pozdravi mi roditelje’

Komentari na društvenim mrežama, međutim, vrve komentarima podrške vozaču, doduše od neupućenih o kome se radi, te se odnose na “današnji neodgoj” i “neodgojenu djecu”. Međutim, ima i velik broj onih koji poznaju dotičnu osobu, kao i onih koji su se imali nesreću voziti s njim.

“Mi smo se jednom vozili s njime za Solin , dobro smo živi došli nazad”, stoji u jednom komentaru na Facebooku.









Komentari osoba neupućenih u situaciju zasmetali su jednom muškarcu koji je u detalje objasnio što je vozač sve radio te što je djeci govorio:

“Gospodo, koji se sprdate s ovim, bi li se sprdali da znate da vam je dijete poslalo prijateljici poruku u drugi autobus da, ako pogine, da pozdravi njegove roditelje. Da pola djece iz autobusa izađe plačući, da vozač iz Slanoga do nista dođe sa minibusom za 22 minute, što je prosjek od skoro 100km/h. Bili se sprdali da je vozač vašoj djeci, zato što su se svađali tko će sjedat na zadnjem sicu, govorio da su stoka, da im j…e majku, da će ih izbaciti iz autobusa, da mu razrednik od straha nije smio ništa reći… Ja mislim da ne bi… I bi li Vam bilo smiješno da Vašu djecu vozi vozač ‘otprije poznat policiji’?

Ako ste neupućeni, onda se o tome ne komentira. Ako ste upućeni, onda je katastrofa da iznosite ovakve komentare još veća. Ne generalizirati, govorimo o jednome izletu i jednome događaju.”









Oglasila se policija

Oko svega se oglasila i policija koja je potvrdila kako su te večeri postupali u Cavtatu po zaprimljenoj prijavi.

“Policijski službenici Postaje granične policije Gruda su u večernjim satima u četvrtak, 11. svibnja, postupali temeljem zaprimljene dojave o narušavanju javnog reda i mira. Naime, tijekom povratka djece s jednodnevnog izleta iz Splita, 65-godišnji vozač putničke agencije koja je organizirala izlet je u nekoliko navrata, na naročito drzak i bezobrazan način, vikao i vrijeđao djecu, što je kod njih izazvalo strah i uznemirenost”, kažu u policiji.

Dodaju i kako je “unatoč zamolbama nastavnika koji su bili u pratnji djece da se vozač smiri, on nastavio s vikanjem, što je dodatno uznemirilo učenike i kod njih izazvalo strah za vlastitu sigurnost, a s navedenim ponašanjem je nastavio i pred okupljenim roditeljima nakon dolaska na autobusni kolodvor”.

“Nad vozačem je provedeno kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno da je počinio prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i protiv njega će nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku biti podnesen optužni prijedlog. Zakonom predviđena novčana kazna za navedeni prekršaj je od 700 do 4000 eura ili kazna zatvora u trajanju od 30 dana”, zaključili su u policiji

Djeca i roditelji dobro prošli, za razliku od policajke 2006.

Međutim, kako se čini, djeca i roditelji su čak i dobro prošli, za razliku od Vesne Barišić, bivše šefice dubrovačke prometne policije, koju je dotični vozač koji danas vozi djecu na izlete, 2006. napao ispred dubrovačke bolnice, izudaravši je pred maloljetnim djetetom i zadavši joj teške ozljede.

Naime, Jutarnji tada piše kako su “dubrovački policajci pokušali zataškati brutalni napad umirovljenog policajca N.D. (48) iz Mokošice na bivšu šeficu prometne policije Vesnu Barišić (41), suprugu dubrovačkoga glumca Ivice Barišića“.

Divljački napad na policajku, koji se događao pred očima njezina petogodišnjeg sina, vjerojatno bi imao i gore posljedice da u tom trenutku nije naišao agent Protuobavještajne agencije (POA) Boris Cikoja te svladao nasilnika.

Svjedoci govore kako su se Barišić i N.D. najprije posvađali ispred Robne kuće Srđ. Tada je slučajni prolaznik V. B. pokušavao smiriti situaciju, jer se N.D. glasno prepirao s njom. Vesna Barišić je odatle krenula sa sinom prema bolnici na odjel pedijatrije. No, on je krenuo za njom i sustigao je na bolničkom parkiralištu.

Sustigao ju i odalamio dizalicom u glavu, spasio ju obavještajac

Kako se V. Barišić sa sinom zaključala u automobilu, N.D. je šakama počeo udarati po njezinu Hyundai Accentu pokušavajući slomiti staklo. Kada nije uspio, otišao je u svoj auto, iz njega uzeo autodizalicu, zatim njome s dva udarca razbio dva stakla na automobilu.

Tada je Vesna Barišić izašla iz auta i počela bježati, a nasilnik je krenuo za njom. Nakon samo nekoliko metara sustigao ju je i silovito udario dizalicom u glavu. Rastrojeni N.D. nastavio je udarati već ozlijeđenu ženu i vjerojatno bi posljedice napada bile teže da nije slučajno naišao obavještajac Boris Cikoja. Fizički ga je svladao te je potom odveden u policijsku stanicu.

Najzanimljivije je što policija o ovom događaju tada nije bila izvijestila, no potvrdili su kako se dogodio. Iako sve ukazuje na to kako se radilo o pokušaju ubojstva, policija je tada kazala kako je Barišić “od udarca dizalicom u glavu zadobila samo lakše ozljede, ali i da joj je N.D. prijetio smrću”.

Novi posao starog nasilnika

Ipak, ozljede Vesne Barišić pokazale su se kao teške tjelesne ozljede, a kako piše Jutarnji, tada su pokušavali oko svega izvijestiti državnu odvjetnicu Katiju Kristović, koja se nije javljala na telefon. Obitelj Barišić također nije htjela ništa komentirati, samo je suprug napadnute, glumac Ivica Barišić potvrdio događaj i kazao kako nisu spremni za davanje izjava. Samo je kazao kako “slučaj rješavaju s odvjetnikom i da je to sve što će reći o tome”.

A što je bilo s nasilnikom N.D.? Evo, danas se bavi prijevozom djece.

Policija je navela kako je protiv njega podnijela kaznene prijave zbog nasilničkog ponašanja, prijetnje te oštećenja tuđe imovine. Usto, bilo mu je zabranjeno nakon privođenja istražnom sucu približiti se ili telefonski zvati V. Barišić i njenu obitelj. Nakon toga je, uz dodatnu prekršajnu prijavu za narušavanje javnog reda i mira, pušten.