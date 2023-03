AKO PLENKOVIĆ IZGUBI DALMACIJU, MOGAO BI IZGUBITI I IZBORE! Koliko god mu bila mrska, nužna mu je suradnja sa čovjekom koji drži ‘ključeve juga’

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Iako nas od parlamentarnih izbora dijeli još podosta vremena jer bi se oni po svemu sudeći trebali održati u ožujku iduće godine, premijer Andrej Plenković u pretkampanju je odavno ušao. Cijeli niz poteza koje je povukao u posljednjih nekoliko mjeseci ukazuje na to da je Plenković spreman boriti se za još jedan mandat, iako, dakako, uvijek postoji mogućnost da od svoje hrvatske karijere odustane i zaputi se u Bruxelles, iz kojeg i jest stigao na nacionalnu političku scenu. Rezultati anketa koji pune medijske stupce, zajedno s HDZ-ovim aferama, daju naslutiti da se Plenković, svim problemima unatoč, ima čemu nadati. On je na čelu stranke koja iz mjeseca u mjesec ima sve stabilniji rejting, dok mu oporbene opcije gledaju u leđa s pozamašnom razlikom.

Vlada zabrinutost

Ne postoji naznaka da bi se ta Plenkovićeva pozicija do parlamentarnih izbora mogla promijeniti, ma koliko se oporbene opcije trudile ukazivati na probleme, njihove akcije jednostavno ne padaju na plodno tlo niti se u javnosti shvaćaju dovoljno ozbiljno. Takve akcije ozbiljno ne shvaća ni Plenković koji je tijekom rasprave o svojem opozivu otišao kući prileći. Kada je o oporbi riječ, Plenković možda doista i može mirno spavati, no kada je riječ o njegovoj stranci, tu mira nema.

Da u HDZ-u ključa, moglo se naslutiti prije nekoliko tjedana kada je Plenković odlučio smijeniti ministricu regionalnog razvoja i fondova EU-a Natašu Tramišak, koja se potom javno pobunila tražeći od premijera argumente za svoj odlazak. Plenković joj argumente nije dao, ali se zato doznalo da se njezinoj smjeni usprotivio osječki župan Ivan Anušić, no njegov utjecaj i njegovu pobunu Plenković je uspio ugasiti. Premda Anušićevi simpatizeri tvrde da se osječki župan stišao samo privremeno te da njega nacionalna politika ne zanima, neupitno je da je u tom tihom HDZ-ovu okršaju Plenković ipak pokazao da je gazda u svojem dvorištu.





Moguće je da će se Plenkoviću to gazdovanje obiti o glavu na parlamentarnim izborima, na kojima bi mogao ostati bez potpore u Slavoniji, gdje sve snažnije stasa Domovinski pokret, no oni koji dobro poznaju odnose snaga unutar HDZ-a tvrde da bi Plenković na idućim izborima mnogo veći šok mogao doživjeti u Dalmaciji. Ako Plenković izgubi Dalmaciju, HDZ će izgubiti izbore, objašnjavaju naši dobro upućeni sugovornici te tvrde da je jedna nedavno provedena interna anketa unutar HDZ-a otkrila da je situacija za vladajuću stranku u Dalmaciji poražavajuća. Zbog tih se rezultata predsjedništvo stranke zabrinulo pa je na njihovim sastancima došlo do turbulencija, a na izborima bi pak moglo doći do bojkota, i to ponajviše zbog toga što se Plenković nije uspio oduprijeti tamošnjem utjecaju Ante Sanadera.

Mrski kandidat

U Dalmaciji bi Plenkovićevo koketiranje sa Sanaderom prihvatili, no njegovo soliranje mnogo su teže prihvatili. Najprije im je Plenković na splitskim lokalnim izborima, po Sanaderovu zagovoru, nametnuo Vicu Mihanovića koji se pokazao kao potpuni promašaj, a onda je, ignorirajući poruke i pobune iz splitske organizacije, na ponovljenim izborima u Splitu kao nestranačkog kandidata predstavio doktora Zorana Đogaša, koji se u srazu s Ivicom Puljkom nije proslavio, djelomično i zbog toga što su splitski HDZ-ovci odlučili bojkotirati i tu kampanju i te izbore, na koje dobar dio inače uvijek mobilnog članstva nije ni izašao, šaljući time poruku Plenkoviću da su nezadovoljni njegovim pristupom i njegovim upravljačkim metodama.

Nezadovoljstvo se u Splitu nije riješilo ni s novim predsjednikom tamošnjeg HDZ-a Tomislavom Šutom, koji bi se uskoro mogao skrasiti ili u Ministarstvu gospodarstva kao državni tajnik ili pak u Ministarstvu obrane, jer je nedavno završio njegov petogodišnji mandat na čelu splitskog Vodovoda i kanalizacije, gdje je imenovan u vrijeme bivšeg HDZ-ova gradonačelnika Andre Krstulovića Opare. Vodstvo stranke, prema riječima naših splitskih sugovornika, smišlja kako će Šutu zbrinuti, a kasnije i popularizirati, a za to vrijeme splitski HDZ propada, kadrovski, ali i na svim drugim razinama. Na prošlim parlamentarnim izborima nositelj liste u toj izbornoj jedinici bio je ministar zdravstva Vili Beroš, ali to se sve događalo u vrijeme pandemije koronavirusa, kada je Beroš slovio kao jedan od najpopularnijih političara u zemlji, što se potvrdilo i osvojenim brojem preferencijskih glasova.

Sada kada su novi izbori sve bliže, u splitskoj organizaciji strahuju od toga da Plenković nema ni jednog snažnog pojedinca koji bi ih mogao povesti u borbu na parlamentarnim izborima, te naglašavaju da su se kadrovi za te izbore već trebali početi brusiti jer u Dalmaciji stasaju jaki pojedinci koji bi HDZ-u i premijeru Plenkoviću mogli pomrsiti račune.

Snažan pojedinac

Ništa bolje stanje nije ni na krajnjem jugu, Plenković će se ondje morati osloniti na dubrovačkog gradonačelnika Matu Frankovića s kojim nije u najboljim odnosima. Župan Dobroslavić nakon ovog mandata odlazi u mirovinu, a ondje se također stranka kadrovski nije spremila za nadolazeće izborne cikluse. U Dalmaciji se ne mogu osloniti ni na Blaženka Bobana koji je posljednje lokalne izbore jedva dobio pa je ondje situacija još kritičnija, stanje je za Plenkovića opasno i u zadarskom kraju gdje Kalmetin utjecaj polako počinje opadati, a slično je stanje i u Šibensko-kninskoj županiji, gdje će u utrku za nacionalnu političku pozornicu nedvojbeno ući župan Jelić.

Plenković je pak leđa okrenuo popularnom šibenskom gradonačelniku Željku Buriću i priklonio se Nediljku Dujiću te svojem neprepoznatljivom ministru Ivanu Malenici, pri čemu se također izložio velikom riziku. Ako pak u Slavoniji misli dobiti izbore, Plenković ne smije potpuno okrenuti leđa Anušiću, on u svojoj županiji jednostavno mora biti nositelj liste jer bi sve suprotno moglo biti riskantno za vladajuću stranku, a Anušić će pak za to imati svoje uvjete koji među ostalim podrazumijevaju i odriješene ruke pri sastavljanju lista. Nerado će u tom slučaju Plenković morati prihvatiti i to da se na HDZ-ovim listama za parlamentarne izbore pojavi suverenistica Vesna Vučemilović, sestra bivšeg predsjedničkog kandidata Miroslava Škore, s kojom Anušić ima izvrsne odnose i koju silno cijeni.









Problem HDZ-a dobro je poznat, osim Anušića i Ivana Radića koji su svoje organizacije donekle presložili, organizirali i pomladili, Plenković unutar svoje stranke ne raspolaže kadrovima na koje se može osloniti i koji će mu osigurati dovoljan broj ruku nakon kojih bi mogao krenuti u slaganje većine. Neće Plenkoviću biti problem aktualni oporbeni saborski zastupnici, ali bi mu mogli biti problem ljudi poput Puljka, Jelića i drugih snažnih pojedinaca koji u svojim sredinama mogu privući određeni broj birača, a time i mandata, zbog čega bi se HDZ nakon parlamentarnih izbora mogao naći pred kompleksnim pregovorima za sastavljanje neke buduće vlade.

Poznati problem

Na početku mandata Plenković je obećavao i najavljivao pomlađivanje stranke, a onda se jednostavno prepustio borbi za vlastito pozicioniranje i opstanak, uviđajući da ni oni dijelovi stranke koje je pomladio ne daju rezultata, što je posebno vidljivo na primjeru HDZ-ove organizacije u Zagrebu kojom upravlja mladi liječnik i Plenkovićev odabranik Mislav Herman. Ta je organizacija, kako tvrde naši dobro upućeni sugovornici, posve mrtva, gotovo da ne postoji. Iako se Herman silno trudi, on nije nikakav politički autoritet pa ga se i ne shvaća ozbiljno, a to bi se također moglo vidjeti na idućim parlamentarnim izborima.

HDZ, međutim, na Zagreb nikada nije ni mogao računati, to za njih nije problematično, ali je problematično to što im se tlo počelo ljuljati u njihovim tradicionalnim sredinama u kojima im mandate mogu nagristi manje opcije, koje ih ne mogu srušiti s vlasti, ali se mogu postaviti kao teški pregovarači i ozbiljni trgovci velikih zahtjeva bez kojih Plenković i njegovi puleni u HDZ-u neće moći sastaviti Vladu, sve i da ga nastave podržavati aktualni koalicijski partneri, koji uz izuzeće Milorada Pupovca i njegova SDSS-a samostalno ne mogu prijeći izborni prag.