‘Ako padnem, skupa ćemo kartati deset godina’: Paprena prijetnja premijeru Plenkoviću

Autor: Iva Međugorac

Paket mjera kojega je premijer Andrej Plenković ovih dana predstavio hvaleći se uspjesima svoje Vlade, možda i jest zadovoljio pojedine skupine građana, ali unatoč tome oporbeni saborski zastupnici još su uvijek fokusirani na aferu u HEP-u koja posljednjih nekoliko mjeseci izaziva glavobolje premijeru Andreju Plenkoviću jer se kroz tu aferu provlače dva zvučna HDZ-ova imena – ono aktualnog ministra gospodarstva Davora Filipovića, ali i ime prvog čovjeka HEP-a Frane Barbarića, koji ujedno slovi ni za jednoga od najutjecajnijih članova zagrebačkog ogranka vladajuće stranke.

Bezuspješno guranje pod tepih

Da je zbog događanja u HEP-u, i oko HEP-a predsjednik Vlade zabrinut jasno je i iz toga što on već dugo nastoji tu temu gurnuti pod tepih, što je teško izvedivo posebice radi toga što se i oporba usred superizborne godine vraća u zastupničke klupe pa je za očekivati kako će i oni ustrajati na toj temi kako bi na taj način kompromitirali premijera Plenkovića i poljuljali njegovu poziciju.

Do sada je Plenković sve afere svojih ministara, bliskih suradnika i članova HDZ-a relativno lako rješavao njihovim smjenama, i odstupanjima s dužnosti, no izgleda da je situacija oko Filipovića i Barbarića ipak nešto složenija, jer kako za sada stvari stoje ni jedan, ni drugi svoje pozicije ne misle napustiti bez borbe.





Jedno se vrijeme po HDZ-u govorilo kako je Plenković spreman riješiti se Barbarića, ali ne i Filipovića jer ministar ‘previše zna’. No, u posljednje vrijeme i po energetskim, ali i po političkim krugovima tvrdi se kako se ni Barbarić ne misli odreći svoje fotelje kao glavni krivac za aferu u HEP-u.

Kako tvrde upućeni, Barbarić je svjestan da mu se figurativno rečeno radi o glavu te da mu se mimo afere HEP nastoji pronaći afera kojom bi ga se maklo pa se radi toga mediji već neko vrijeme bave i njegovom bespravnom vikendicom na Hvaru, ali je znajući što mu se sprema navodno i samom Plenkoviću rekao da ako padne, povlači i njega sa sobom.

”Barbarić je Plenkoviću rekao da će i on s njime kartati deset godina ukoliko padne, čime mu je jasno dao do znanja da bi se istraga u aferi HEP mogla proširiti na sami vrh Vlade i vladajuće stranke, ukoliko se u tom slučaju nastavi problematizirati samo i isključivo njegova uloga”, kaže naš sugovornik iz vladajuće stranke te napominje kako se od početka afere u HEP-u stvara dojam da i sami Plenković u toj priči nešto skriva, ali i da se opravdava što za njega definitivno nije karakteristično.

Plenković krivi Mostovce

Pita li se Plenkoviću bliske kadrove vladajuće stranke, oni kažu kako predsjednik Vlade krivca za ovu neugodnu situaciju vidi u Mostu čiji Zvonimir Troskot i jest pokrenuo aferu s viškom plina u HEP-u, no pitanje koje Plenković sada već dosta ozbiljno postavlja jest u čijem interesu radi mladi Mostovac.

Koja god pitanja da postavljao Plenković Most ionako godinama opisuje kao luzere, no ionako nije nikakva novost to da on sa ovom ekipom nije u dobrim odnosima još otkako su u prošloj Plenkovićevoj vladi naprasno prekinuli koaliciju. Situacija s Barbarićem danas se čini daleko složenija od svih kriza koje je Plenković kroz svoju premijersku karijeru preživio, jer mu ona uz ostalo stiže usred izbora.

Medijski napisi o tri izvida nad Barbarićem daju naslutiti njegovu smjenu, ali dio HDZ-ovaca sklonih Barbariću kaže kako ništa nije onako kako se čini te se takvi medijski napisi pripisuju pritiscima na Plenkovića da povuče konkretan potez i makne predsjednika Uprave HEP-a s vodeće pozicije u ovoj strateški važnoj tvrtci.









No, predsjednik Uprave HEP-a ovih se dana i sam oglasio te u razgovoru za Večernji iznio svoju verziju priče. Prije svega naglasio je kako je svjestan da je bespravno gradio, no bez obzira na to ne prihvaća tek tako rješenje o uklanjanju kuće jer je Državni inspektorat u njegovom slučaju postupao prerevno uz opasku da mu netko iz te institucije smješta igru, što je dosta neobično osobito kada se zna da tom institucijom rukovodi Andrija Mikulić, bivši šef zagrebačkog HDZ-a u kojem je Barbarić utjecaj imao i tijekom Mikulićeva mandata.

Obrušio se Barbarić u svojem istupu i na Mostova Zvonimira Troskota prozivajući ga da živi ili na lažnoj adresi, ili pak u gradskom socijalnom stanu, a pored toga naglasio je i kako u prodaji viškova plina nije postojala nikakva sporna odluka, ali da iza svega stoje lobiji koji žele prodaju HEP-a.

No, Barbarić je i u tom svojem istupu napomenuo kako je HEP pravodobno upozorio resorno ministarstvo na problematiku s viškovima, čime je opet lopticu prebacio na Filipovića kojega je Plenković gurnuo u sjenu i tijekom posljednjeg predstavljanja paketa mjera kojima se usred inflacije i rasta cijena treba pomoći građanima.