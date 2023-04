‘AKO NETKO SPOMENE TITOVE ZLOČINE, UVIJEK KRENE OVA PRIČA!’ Holjevac proziva tzv. ‘antifašiste: ‘Neopisivo je zabavno kako pravdaju svoje pokolje’

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

Tjedni pregled hrvatske političke gluposti donosi vam oštro pero našeg Marcela Holjevca.

Jasenovac i fojbe nisu ista stvar

Državni se vrh okupio u Jasenovcu, zajedno s predstavnicima raznih antifašista koji su ga prethodnih godina bojkotirali jer se ZDS nije kažnjavao zatvorskom kaznom. Kako su sad na brzinu prije komemoracije izglasane drastične kazne za uzvik pod kojim se branila Hrvatska, dok simboli pod kojima je razarana ostaju nekažnjivi, komemoracija je prošla bez kontroverzija. Osim što je Stipi Mesiću pozlilo dok je bio na komemoraciji. Srećom da nije umro. Inače bi ga trebalo pripisati popisu žrtava. No ovog je vikenda bila još jedna obljetnica, još jednog masovnog pokolja civila. Koju nitko ne obilježava. Na nju je podsjetila talijanska premijerka Giorgia Meloni, koja je u Corriere della Sera objavila poruku Talijanima u povodu Dana oslobođenja.

“25. travnja 1945. očito označava prekretnicu za Italiju: kraj Drugoga svjetskog rata, nacističke okupacije, fašističkog dvodesetljeća, protužidovskih progona, bombardiranja i mnogih drugih žalosti i lišavanja koje su dugo pogađale našu nacionalnu zajednicu. (…) Valja podsjetiti da je, dok su toga dana milijuni Talijana ponovno počeli uživati u slobodi, za stotine tisuća naših sunarodnjaka iz Istre, Rijeke i Dalmacije započeo drugi val pokolja i drama egzodusa s njihovih prostora. Ali temeljni plod 25. travnja bila je i nedvojbeno ostaje afirmacija demokratskih vrijednosti koje je fašizam pogazio i koje nalazimo uklesane u Ustav Republike”, kaže Meloni. Meloni je smjesta napao Jutarnji list jer se drznula spomenuti Titove zločine. Pa joj iz pera Inoslava Beškera predbacuju kako joj je retorika parafašistička, jer “počinje od vlastita stradanja”, a zanemaruje zločine Talijana u Istri (čime se onda pravda etničko čišćenje!). Koliko znam, svaki narod prije svega održava spomen na vlastite žrtve. A ne sjećam se ni da su Srbi ikad u Jasenovcu spomenuli pokolje četnika u Podrinju ili teror nad Hrvatima u Kraljevini Jugoslaviji, kamoli Vukovar ili Srebrenicu. Niti se to očekuje.

No kvaka je u tome da je ne “parafašistička”, nego upravo fašistička retorika Beškera, koji lukavo podmeće Meloni da joj “povijest počinje od vlastitih žrtava” iako je počela od žrtava fašizma. A onda još pokvarenije podmeće da zapravo žali za granicama Italije koje bi obuhvaćale i Istru i Dalmaciju, iako ona apsolutno nigdje ništa nije spomenula što bi se moglo dovesti u vezu s tim. Ali, eto, Bešker se raspisao o talijanskom zakonu iz 2004. koji niti ima veze s Meloni niti s Danom oslobođenja, a u kojem se spominje da se Danom sjećanja želi održati sjećanje na žrtve jama, ali i “egzodus iz svoje zemlje Istrana, Riječana i Dalmatinaca nakon Drugoga svjetskog rata te na još složeniju povijest istočne granice” (koja je složena uglavnom po tome što je Tito htio vojno napasti Italiju kako bi im oteo Trst, pa su ga saveznici zauzdali). Kako je Bešker uspio povezati to s Meloni, pa onda zaključiti da nam ona zapravo želi oteti Dalmaciju, nije posve jasno. Kreativan je. Ali kvaka je u sljedećem: ako netko spomene sustavne i užasavajuće zločine Titove antifašističke vojske, koja je, prema nalazima mješovite hrvatsko-slovenske komisije, Talijane i 1943. i 1945. ubijala ne zbog zločina protiv Hrvata, pa ni zbog pripadnosti fašističkoj stranci, što inače samo po sebi nije razlog ni za čije ubojstvo, nego jednostavno zato što su bili – Talijani, krene priča da su “dobili što su zaslužili” i da je “Tito heroj, a ne zločinac jer je vratio zemlji Istru i Dalmaciju”.

Čija je Hrvatska pravna slijednica

Isti obično tvrde da je Pavelić izdajica jer je tada u NDH uključena Boka, Zemun, Srijem i Bosna i Hercegovina, koje je Tito kasnije “predao”, ali nisu Istra i Dalmacija. A da ne govorimo o tome da im je Tuđman zločinac zbog egzodusa (dobrovoljnog!) Srba nakon Oluje i par desetaka civila ubijenih po selima. Dok je desetak tisuća Talijana, uglavnom civila, bačenih u fojbe “kolateralna šteta”. Neopisivo je zabavno kako “antifašisti” općenito svoje masovne pokolje pravdaju ultranacionalističkom retorikom, predbacujući drugima fašizam. Dakle, ako se svake godine državni vrh ide pokloniti žrtvama Jasenovca, iako Hrvatska nije pravna slijednica NDH, ne bi li onda bilo u redu da se na današnji dan ide pokloniti i ne puno manje brojnim žrtvama fojbi, etničkog čišćenja za koje je izravno odgovorna država čija Republika Hrvatska JEST pravna slijednica? Ili nedužni životi pripadnika nekih naroda vrijede manje nego životi pripadnika nekih drugih naroda? Ili je, možda, u redu pogubiti tisuće i tisuće civila zato što pripadaju “neprijateljskom narodu”, da bi se “zaštitila država” ako su to radili Tito i partizani u ime SFRJ, a nije u redu ako je tako nešto radio Pavelić u ime NDH? Da je Hrvatska na isti način generalizirala Srbe kao četnike i pobila njih desetak tisuća nakon Oluje i nakon rata, svakako to mediji koji brane Titove pokolje ne bi pravdali niti govorili da su zaslužili. Ali jako je zanimljivo kako se povampire i padnu u upravo histeričnu nacionalističku retoriku o opravdanosti masovnih egzekucija zbog “nacionalnog interesa” ako se govori o Titu, a inače preziru svaki nacionalizam.





Odavanje počasti nedužnim žrtvama civilizacijski je čin, to je i u Jasenovcu, neovisno o manipulacijama njime od Srbije. Isto tako, to mora biti civilizacijski čin i kad je riječ o žrtvama fojbi, pa da baš Meloni zatraži sutra u EP-u da se Rijeka vrati Italiji. I to dugujemo žrtvama, pa i Titova režima, ma kako mrtvi diktator sa živim kultom ličnosti nekima bio drag. Jednostavno je.