‘AKO NE SLUŠA SUPRUGU, ISTUČE GA!’ Svekar kod Gospića ima veliki problem sa snahom: ‘Učinila je to namjerno, samo da me izazove’

Autor: I.G.

Sukob između svekra i snaha završio je na Općinskom sudu u Gospiću nakon što su se u zajedničkoj kući posvađali u ožujku ove godine. Snaha je svekru izgovorila neprimjerene riječi, a svekar joj je uzvratio na isti način.

Svekar se na sudu branio kako nije kriv za verbalni okršaj, objasnivši da je bolestan čovjek koji je doživio tri infarkta te da se ne smije nervirati. Tvrdi kako ga snaha stalno izaziva i ometa mu noćni odmor lupajući po tavanu iznad sobe u kojoj spava.

“Sin je teška pijanica koji sluša suprugu, a ako je ne posluša, ona ga istuče. Zvao sam policiju jer je snaha cijelu noć lupala po tavanu i to je bila druga noć za redom da se tako ponaša iako zna da se zbog zdravstvenog stanja ne smijem uznemiravati. Učinila je to namjerno, samo da me izazove”, požalio se svekar sutkinji pa dodao:





“Idem spavati oko 19,00 ili 20,00 sati, a snaha je lupala oko 2,00 sata u noći. Navečer kasno iskuhava krpe i robu u lugu na peći pa to smrdi. I potkrada me, a dan prije je orala moju zemlju. Mi već nekoliko godina ne razgovaramo”, poručio je.

Potom je u sudnicu pristigla snaha koja je rekla da već godinama njih dvoje ne funkcioniraju i da joj svekar često upućuje ružne riječi.

“Vjerujem da je to zbog njive koju sam izorala, jer s tim nije bio suglasan. Ta se njiva ‘na njemu ne vodi’, ali on smatra da je njegova. Od tada koristi svaku priliku da mi se ružno obrati: ‘ku*******, lopove, nećeš na mome’, tako mi dobacuje, psuje mi majku, govori da je sve njegovo i da ja tu nemam ništa”, ispričala je snaha sutkinji.

Dodala je i kako ju optužuje da mu je ukrala ušteđevinu, “Ma nikad ju nije ni imao, a kaže i da mu dižem novac s kartica. Prigovara mi jer sušim meso na tavanu, kaže da ću kuću zapaliti, a i on i pokojna svekrva su tako dok su mogli. I znate što, iz šupljeg žlijeba kapa voda na stepenice kojima svi prolaze, a on govori da mu ja namjerno polijevam vodu da

padne”, jadala se snaha sutkinji.

Sutkinja nije znala kome bi povjerovala pa ih je na kraju oboje oslobodila optužbe, a ne moraju platiti niti sudske troškove.