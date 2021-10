‘AKO NE DOBIJEM ŠTO ŽELIM, UBIT ĆU SVIH 17! PROLIT ĆU KRV’ Vođa bande otmičara na Haitiju poslao jezivu poruku

Vođa bande koja je otela 17 američkih i kanadskih misionara zaprijetio je da će ih ubiti ako mu se ne isplati novac.

“Kunem se, ako ne dobijem što želim, ubit ću Amerikance. Upucat ću svakog od njih u glavu”, rekao je Wilson Joseph za kojeg službe na Hitiju vjeruju da je vođa bande ‘400 Mawozo’ koja stoji iza otmice misionara.

Joseph se, kako izgleda u videu koji je kružio društvenim mrežama, obraća s ukopa petorice članova njegova bande, za čiju smrt krive šefa policije Leona Charlesa. Nije poznato kako su točno ubijeni. “Pet vojnika je palo, no neće uništiti vojsku. Prolit ću krv”, rekao je Joseph.

“I swear that if I don’t get what I want, I prefer to kill the Americans. I’ll put a bullet in each of their heads,” said Wilson Joseph, the head of the gang accused of kidnapping US missionaries in Haiti https://t.co/nOyaXCq0s9 via @WSJ

