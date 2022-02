‘AKO KRENU NA KIJEV, NEĆE GA MOĆI OSVOJITI!’ Zapovjednik iz Vukovara zna kako skršiti Ruse: ‘Vojna kolona iz Beograda bila je puno veća’

Autor: N.K

Branko Borković, zapovjednik obrane Vukovara komentirao je rat u Ukrajini na N1 televiziji.

Na pitanje, ima li sličnosti između opsade Vukovara i napada na Kijev, odgovara:

“Na neki način ima sličnosti. Mi smo imali iskustvo represije koju je Milošević vršio na nas. Istim Miloševićevim metodama su započeli sukobe na istoku Ukrajine. Pričaju sad o humanitarnom koridoru, a riječ je zapravo o etničkom čišćenju. Plašeći ljude tjeraju iz domova”, rekao je Borković.

“Genocid nad Ukrajincima”

Kazao je kako je ponuda ruske strane da se stanovnici evakuiraju zapravo čišćenje stanovništva te da Rusi mogu ući jedino u prazan grad.

“To moramo nazvati pravim imenom. To je genocid nad Ukrajincima. Ako krenu na Kijev, neće ga moći osvojiti, osim da uđu u prazan grad. Kijev se može obraniti”, rekao je Borković.

Ako Rusi uđu u grad, Borković kaže kako ih treba natjerati na blisku borbu.

“Oni moraju usmjeravati njihove snage tamo gdje se ne mogu razviti. Dakle, treba ih usmjeravati ulicama i pravcima gdje ih se može lakše uništavati. Pitanje je kako organizirati opsrkbu, dakle, vodu, hranu, evakuacije i izvlačenje”, rekao je.

Što je najvažnije u urbanom ratovanju?

“Prije svega treba biti što bliže neprijatelju kako ne bi mogli tuči teškim naoružanjem. Ako si udaljen od njega, oni mogu dalekometnim naoružanjem stvarati gubitke. Treba ih natjerati na blisku borbu”, kaže.









“Oni nemaju nekog velikog manevarskog prostora jer teren nije pogodan. Kolona od pet kilometara nije pretjerano velika. Kolona od Beograda do Vukovara bila je puno veća. Ovdje je riječ o jednoj manjoj operativnoj jedinici”, rekao je.

“Mislim da ne žele cijelu Ukrajinu”

Sudeći po snimkama s društvenih mreža, ruske jedinice ostaju bez goriva, a ukrajinski dronovi ih uništavaju. Svi se pitaju što se događa s ruskom vojskom.

“Ja mislim da oni ne idu na osvajanje cijele Ukrajine i mislim da je to zastrašivanje. Mislim da je krajnji cilj potisnuti Ukrajinu prema sjeverozapadu, a osvojiti južni dio i osvojiti dijelove za koje su zainteresirani. Žele kontrolirati taj dio”, kaže Borković.

“Mi smo imali unutrašnje snage i imali smo organizaciju koja je omogućavala evakuaciju. Imali smo rezerve hrane i vode, odnosno puteve do recimo bolnice. Prostor je neusporediv u Ukrajini. Ogroman je i nama nezamisliv. Putin je propustio šansu da veliki ruski narod vrati na svjetsku scenu čisto. Učinio je to tako da je potonuo na razinu Hitlera. Cilj je da ostane što više stanovništva jer se povećava snage obrane jer i to otupljuje neprijatelja. Rat kad tad završi i poručujem im da ne čine zločine. Kad tad će završiti.









Na pitanje kako ocjenjuje odgovor Zapada, Borković kaže da je odličan, ali zakasnio.

“Odgovor Zapada je odličan i treba ga pojačati, ali treba reći da kasni. Ta događanja su krenula još 2014. godine. Do danas se moglo kvalitetnije izgraditi vojsku”, kaže Borković.

Borković upozorava kako su agresori na Hrvatsku koristili primirja.

“Hrvatska je stalno pregovarala, imali smo 13 primirja i svaki put su to iskoristili za pozicioniranje svojih snaga za napad. Ali možda dobiju na vremenu da im se pomogne kako bi se efikasnije branili”.

“Zapadna pomoć može stići brzo”

“Koliko sam vidio, njihova vojska nije u nekom dobrom stanju, ali bila bi im velika pomoć da im zapadni saveznici pruže obavještajne podatke. Agresor je vani na cesti i temperature su nepovoljne. To su mladi vojnici i to ima eho na Rusiju”.

“Naoružanje bi moglo doći brzo. Zapadni dijelovi Ukrajine su otvoreni i teško se može spriječiti da im se dostavi oružje”.

“Mislim da su ti rokovi prošli i Rusija nije ostvarila ono što je trebala. Oni su htjeli spojiti svoje snage na jugu i jugoistoku. Još uvijek im je ugrožena crnomorska flota i neide dinamikom koju su željeli. Pregovori govore o njihovoj slabosti”, zaključio je Borković.