‘AKO KRENE U TOM PRAVCU, IDEMO U SUNOVRAT!’ Odzvanjaju Čovićeve riječi: ‘Građanski koncept zgodan je za uši, a kroz brojnost žele unitarizaciju’

Autor: N.K

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović gostovao je na RTL televiziji nakon što je svojim istupom pred Skupštinom Republike Srpske u dijelu hrvatskih medija sebi priuštio status veleizdajnika jer je rekao “čuvajte RS”.

Kazao je kako predsjednik Milanović odlično shvaća odnose u BiH te da istovremeno razgovara redovito s predsjednikom Vlade, Andrejem Plenkovićem s kojim se Čović danas susreo u Zagrebu.

Komentirao je što mu je on kazao na izjavu u skupštini RS-a “čuvajte Republiku Srpsku”

“Srbe treba uključiti u pregovore”

“Razgovarao sam s njim jako dugo oko puno pitanja, a najmanje o tome. on to dobro razumije jer nije iz konteksta izvukao izjavu nego je pogledao moj govor”, kazao je Čović.

“Otišao sam na poziv predsjednika narodne skupštine prvi put u životu, a potreba je bilo više. Trebalo je pripremiti ono što slijedi, a to je uključenost i srpskog naroda u pregovore i dobro je s kolegama razmijeniti stajališta. Predstavio sam im što smo govorili u Neumu jer su nas džentlmenski pustili da sami odgovaramo”, kazao je Čović.

“Moja poruka je očuvajte ustav”

Komentirao je i što Hrvati imaju od čuvanja Republike Srpske.

“Ne samo Republika Srpska, ona je realnost od Daytona pa nadalje, a moja poruka je bila očuvajte ustav, a to je i Republika Srpska. Razgovarali smo o tome, povratku institucije BiH, ne možete usvojiti izborni zakon ako ih nema tamo i razgovarali smo o poziciji hrvatskog naroda u BiH i višestruko je bilo korisno da sam se obratio”, kazao je.

Osvrnuo se i na izjavu predsjednika Zorana Milanovića da je Dodik partner.









“Neću uzet čitav recital o tome, ali hoću reći da se slažem s najvećim dijelom toga da Dodik nije problem, pogotovo jedini problem BiH. On iznosi svoja stajališta kako bi se očuvao i zaštitio od utjecaja koji mogu doći od brojnijeg naroda”, kazao je.

Čović je komentirao i je su li političari u Federaciji u Neumu sjedili za stolom s figom u džepu s obzirom da nije bilo dogovora.

“U ovom formatu pregovori su završeni, figa u džepu je bilo itekako i to bošnjačkih stranaka i SDA koji ne žele razgovarati o ovome”, kazao je Čović.

“Činjenica da su tek u nedjelju ujutro dali prvi prijedlog međunarodnim predstavnicima o nekom viđenju izbora člana predsjedništva, dovoljno govori”, kazao je.









Građanska BiH

Objasnio je i svoje viđenje onoga što neki nazivaju “građanskim konceptom BiH”.

“To je bošnjačka politika, ona je na konceptu građanskog, kako vladati Federacijom, stvoriti građanski koncept koji je zgodan za uši ljudi koji dolaze izvana, a kroz brojnost napraviti centralizaciju, unitarizaciju Federacije i BiH”, kazao je te dodao da to ne može napraviti SDA sam.

Dodao je kako su puno puta dolazili do rješenja, ali da je nastao problem kada je to trebalo staviti na papir. Kaže kako svojim neuspjehom smatra to što HDZ BiH nije prije ovo pitanje stavio na dnevni red.

“Doživjet će sunovrat”

Odgovorio je i na pitanje je li koncept građanske BiH, koji zagovara bivši predsjednik Stjepan Mesić, realna mogućnost za njenu opstojnost ili državi prijeti raspad.

“To što rade kolege koji su nekad bili u vlasti, pa i bivši predsjednik, te inicijative štete odnosima u BiH. Na tragu su izgradnje države najbrojnijeg naroda što najbrojniji narod kroz političke stranke ne krije. Pogledajte dokumente njihovih kongresa pa ćete vidjeti što im je cilj. To je unutarnja BiH. Ona je nerealna, ako bude išla u tom pravcu doživjet će ‘sunovrat’, a nismo ni danas daleko od toga”, kazao je.

“Hrvatska strana želi stvoriti ambijent u BiH, ona je naša domovina, ali isključivo sukladno Ustavu”, kazao je Čović.