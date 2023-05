AKO JE TOČNO, OVO JE VELIKI PROBLEM! Vakula progovorio o poplavama: ‘Stanje će biti kritično’

Autor: I.G.

Poplave u Obrovcu se polako smiruju nakon dva dana intenzivnih padalina. Rijeka Zrmanja, koja je dosegnula rekordnu visinu od 302 cm u ponedjeljak, danas se spustila na 243 cm. Načelnik Stožera civilne zaštite Obrovca, Slobodan Jurjević, izjavio je da trenutno stanje “nije zabrinjavajuće”. U emisiji Otvoreno Hrvatske radiotelevizije (HRT), stručnjaci su raspravljali o trenutnim dostupnim mjerama te o tome što bi se moglo poboljšati u vezi s poplavama u budućnosti.

Meteorolog Zoran Vakula je u emisiji iznio prognozu za sljedeći dan, ističući da će srijeda još uvijek biti problematična s novim oborinama. “Teško je predvidjeti lokalne varijacije od mjesta do mjesta, ali ako promatramo cijelo područje, očekujemo između 20 i 50 litara kiše, možda čak lokalno i do 80 litara, nove oborine koje bi trebale pasti na to područje. Vjerojatnije je da će biti manje količine, do 50 litara, ali čak i te količine su velike s obzirom na već palu količinu. Ne mislim samo na svibanj, već i na dulje vremensko razdoblje”, rekao je Vakula.

Vakula je istaknuo da je zima bila iznadprosječno kišovita u tom području, središnjoj Hrvatskoj, i da se taj trend nastavio i u proljeće, posebno u svibnju. “Stanje će biti kritično, ne samo zbog nove oborine koja će pasti, koja će biti obilna, već i zbog vodenog vala koji nam dolazi ne samo iz Slovenije, nego i iz Bosne i Hercegovine te zapadne Bosne i Hercegovine, gdje je također palo obilno kiše. Čini mi se da je obrovačko područje manje opasno i manje pogođeno nego u prethodnim danima. Kiša će se pretežno kretati sjevernije, više od Karlovca prema Lici”, dodao je.





Vakula upozorava: ‘Čuo sam da nitko ne uklanja taj sediment’

Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova, govorio je o razini vode u rijeci Zrmanji i izgradnji zaštitnog zida. “Godine 2008. izgrađen je zid prema procjeni koja je uzela u obzir stotinu godina povijesnih podataka. Tada su zaključili da bi trebalo podići zid za dodatnih 30 do 40 centimetara, što su i

“Ove poplave će pridonijeti rastu vegetacije, onda će se ta vegetacija osušiti, onda će doći, pretpostavljam, ekstremne vrućine i onda ćemo opet imati posla cijeli sustav i civilne zaštite i domovinske sigurnosti. Ja sam se u utorak uvjerio u razgovoru s članovima lokalnog stožera, da se već godinama ne vrši odmuljavanje, niti se uklanja taj sediment, taj pijesak koji se nakupio. Čak sam čuo informaciju, ne znam koliko je točno, da je Zrmanja sada u tom dijelu plića nekih metara i pol, ako ne i 1,70 centimetara nego što je bila prije nekoliko desetljeća i to su sigurno faktori koji su pridonijeli svemu ovome. Onda smo imali, odnosno, doživjeli s jedne strane te bujične vode koje su došle s Velebita, koje su došle i iz prostora Gračaca, dakle, te dvije poplave zapravo nisu odvojene”, dodao je.