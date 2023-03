‘AKO JE CIJENA KU*VANJE’, JA TO NEĆU!’ Beljak poludio zbog bivšeg Plenkovićevog partnera: ‘Šest godina mu je lojtre držao, a sad je najveći kritičar!’

Autor: Dnevno.hr

Šef HSS-a i saborski zastupnik Krešo Beljak žestoko se obrušio na predsjednika Reformista Radimira Čačića, zbog njegovog jučerašnjeg istupa u kojem je kritizirao premijera Andreja Plenkovića, s kojim je do polovice prošle godine držao vladajuću većinu.

“Čini se da sam ja jedan od najnaivnijih političara u Hrvatskoj. I jedan od najbedastijih. Znači, ovaj čovjek je bio na vlasti od 2000. do 2003. s SDP-om, HSLS-om, HSS-om.., pa onda od 2011. do 2015. s Kukuriku koalicijom, pa onda HDZ-ov žeton od 2016. do prije godinu dana. Ja osobno, u sedam “saborskih” godina nikada, iako su mi HDZ-ovci nudili praktički sve što sam htio.

I sada, godinu dana prije izbora, ovaj čovjek se pretvara u najvećeg kritičara Plenkovića, kojem je 6 i više godina držao lojtre, a sve kako bi si osigurao još četiri godine, najvjerojatnije opet na vlasti po principu: tko ponudi više”, ogorčen je Beljak.





“Da ne spominjem neke druge pojedince i stranke koji su doveli Plenkovića na vlast dva puta, a sad su nepokolebljivi borci protiv njih i heroji (dobrog dijela) nacije.

Ispada stvarno da se u Hrvatskoj ne isplati biti nepotkupljiv, niti osobno, a niti zbog većine javnosti zajedno s medijima koji ovakve, dokazane višekratne prevrtače strana i kaputa – zapravo neizmjerno cijene. Ali nema veze, mijenjati se neću. Mirno spavam, a ako je cijena opstanka u politici mijenjanje kaputa i “ku*vanje” sad s ovima, sutra s drugima – ne trebam se tim prljavim poslom više niti baviti.

Srećom, zadnju riječ imaju birači, a oni su mi do sada bez iznimke davali povjerenje na svim izborima, od mjesnog odbora, preko izbora za gradonačelnika (3 puta), pa do parlamentarnih izbora (2 puta)”, zaključio je Beljak.

Podsjetimo, Čačić je jučer zaista oštro kritizirao Plenkovića zbog načina na koji je donio odluku o naknadu roditeljima njegovateljima nakon smrti djeteta.

Kako je rekao na N1 televiziji, neljudski je da većina HDZ-ovaca i partnera odbije prijedlog u Saboru jer su dobili takvu naredbu, a onda nakon velikog pritiska javnosti i medija dolazi veliki spasitelj, misleći na Plenkovića, koji je najavio da će ta skupina roditelja naknadu primati ne šest, već deset mjeseci.

“Čovjeku se to stvarno gadi. Prepoznao je da će dobiti političke batine zbog neljudskih postupaka. Nije mu teško da ispljuska HDZ-ove zastupnike koji su to odbili. OK, oni su na to navikli, ali on je ispljuskao i ovih par siročića tamo koji su u koaliciji i nisu mu u stanju reći ne možeš od nas raditi budale”, rekao je Čačić.