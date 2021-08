AKO IM USPIJE, SVI ĆE BITI JEDNAKO KRIVI ZA RAT! Bolesna strategija Dodika i Vučića: Odvjetnik otkrio što pokušavaju!

Autor: N.K

Odvetnik Anto Nobilo gostovao je na RTL televiziji gdje je komentirao optužbe koje zbog akcije Bljesak na račun hrvatskih generala dolaze iz BiH.

On je poručio kako je ovo korektan i prijateljski potez BiH te da je oko svega napravljena loša atmosfera bez razloga. Napominje kako se politika RS i Srbije uhvatila strategije da i Hrvatski i Bošnjački vojni vrh dođe na optuženičku klupu budući da je kompletan Srpski vojni vrh osuđen.

Srpska politika bi tamo vrlo rado vidjela i Hrvate, pa da ispadnemo svi podjednako krivi za rat.

Istaknuo je kako je slučaj pokrenula Republika Srpska prije više deset godina te da je ovo potez BiH kojim nam je omogućeno da to riješimo. Nobilo između ostalog smatra kako je riječ o akciji za koju ne mogu biti krivo 11 živih i 3 mrtva zapovjedinika.

Na pitanje zašto sada, Nobilo kaže da su mogući i politički razlozi unutar BiH.

“Ne mogu odgovoriti. Lako moguće da postoje unutrašnji razlozi u BiH političke vrste ili kadrovskih vrsta gdje čujemo da je tužiteljica izložena disciplinskom postupku i da bi mogla biti smijenjena. Ostavimo špekulacije jer to nije bitno. Bitno je da je zamolnica došla i bitno je što će Hrvatska učiniti”, rekao je Nobilo.

“Koje su opcije pred nama?”

“U Hrvatskoj je sve krenulo krivo. Ovo je po meni čisti pravosudni slučaj koji je trebalo rješavati u okviru pravne procedure. Nažalost, vjerojatno zbog ljeta, zbog činjenice da smo imali Knin pa Sinj, gdje se spominju branitelji, gdje se ratni hrvatski identitet bilda svake godine, političari su izašli s ovom temom i da su početno napravili štetu premda je premijer Plenković sve stavio na svoje mjesto i spustio loptu. Ovo je prije svega pravosudni slučaj koji ima političke implikacije i treba ga kao takav rješavati.

Smatram da je to korektan potez BiH, da to nije neprijateljski potez jer imaju slučaj koji je policija Republike Srpske prijavila prije više od 10 godina i to im leži u ladicama. Svi prijavljenici, svjedoci, nalaze se u Hrvatskoj. Hrvatska ekonomičnije može obraditi taj slučaj i sa stanovišta prava korektno je da nam ustupe.”









Prijateljski potez BiH

Nobilo je poručio kako smatra je bolje da to rješava hrvatsko pravosuđe nego pravosuđe BiH.

“Rekao bih da je to bio prijateljski potez prema RH. Kaznene prijave postoje kao činjenica 10 godina, nije ih ona izmislila sada, nisu nastale sad pa da je to neprijateljski akt prema Hrvatskoj. To što nam je izručila, omogućila je da se ova situacija okonča”, kazao je Nobilo i otkrio kako Republika Srpska zapovjednu odgovornost tumači na osebujan način iz interesa da i Hrvatski i Bošnjački vojni vrh bude osuđen.

“Žele izjednačiti krivicu”

” Kad dođe do incidenta, izoliranog slučaja, vuku zapovjednu odgovornost od vrha, glavnog stožera i glavnih zapovjednika. To proizlazi iz njihove strateške politike da izjednače krivicu u prošlim ratovima jer vodstvo Republike Srpske, političko i vojno iz devedesetih, svi su osuđeni kao ratni zločinci u Haagu. Njihov interes je da što je više vojni vrh Hrvatske i sutra Bošnjaka bude osuđen i njihova policija masovno je upućivala kaznene prijave koje leže u tužilaštvu. Pošto ih toliko godina nitko nije riješio, očigledno da nemaju neku osnovu”, rekao je Nobilo.