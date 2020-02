Ako Hrvatska ne obnovi eskadrilu, SAD će ulogu regionalne vojne sile dati Albaniji

Autor: D.Kt

Nakon što je ministar obrane Damir Krstičević na predstavljanju Plana javne nabave MORH-a za 2020. jasno poručio da od obnove vojne eskadrile ove godine neće biti ništa, odnosno da „nije moguće ove godine da bude neki ugovor“, u hrvatskoj javnosti počeo se stjecati dojam da Plenkovićev kabinet uopće nema namjeru nabaviti nove borbene zrakoplove, niti je za takvo što uopće zainteresiran, što se vidi i u činjenici da za takvo nešto nisu predviđena sredstva u državnom proračunu, što je suprotno praksama drugih država koje najprije osiguraju sredstva pa onda čekaju ponude. Budući da najesen izlazimo na parlamentarne izbore, to će se pitanje – sada je više nego jasno – ostaviti idućoj vladi.

„Ratno zrakoplovstvo je uvjet bez kojeg se ne može jer se Hrvatska svojim geopolitičkim i geostrateškim položajem nalazi na jednoj od četiri gravitacijske stožerne točke u Europi, a to su Jadransko-otrantska, kanal La Manche, Gibraltar i Bospor-Dardaneli. Hrvatska zbog svojeg položaja mora preuzeti inicijativu projekcije vojne moći iz treće dimenzije, tj. neba kako bi ona kontrolirala ne samo hrvatsko nebo nego i zračni prostor BiH, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije i ako Hrvatska ne preuzme tu ulogu, SAD i NATO-o bi je mogao sutra dodijeliti Albaniji!“, pojasnio je u izjavi za Dnevno.hr admiral Davor Domazet Lošo.

Lošo tvrdi da od 2004. godine sve hrvatske vlade čine sve da se ta geostrateška uloga Hrvatske oslabi u svakom pogledu.

„Izrael je prodajom aviona trebao postati strateški partner Hrvatske, no ta razumna nabavka vojnih zrakoplova sabotirana je na jedan vrlo grub način i sumnjam da je u tome sudjelovao netko iz hrvatske vlade“, kaže admiral Domazet dodavši da to ne bi bila samo suradnja hrvatske države i neke kompanije, nego puno šira suradnja dviju država – Hrvatske i Izraela, od terorizma do cyber ratovanja“, pojašnjava Lošo. Pri tom je poručio da se stječe dojam da Plenković osobno, kao briselski birokrat, ne želi da Hrvatska ima jako ratno zrakoplovstvo.

„Iako smo članica NATO-a nitko nam ne može uzeti pravo da borbene avione nabavimo od Rusije, čiji je SU-35 trenutno najbolji borbeni lovac na svijetu, a Rusi bi nam ih sigurno prodali za duplo manje novca pa da vidite kako bi se u NATO-u i SAD-u svi ustrčali da se Hrvatskoj ipak omogući kupnja zrakoplova zapadnjačke eskadrile u nekom razumnom vremenu“, ističe Lošo.

Komentari koji su se pojavili u dijelu medija da SAD Hrvatskoj sugerira ukidanje ratnog zrakoplovstva Domazet ne drži točnima jer to jednostavno, kaže, nije u interesu američke politike.

„U SAD-u postoje dvije politike. Prva je administracija predsjednika Trumpa, a druga je tzv. duboka država koju čine Wall Street, vojno-industrijski kompleks i Federalne rezerve i taj sustav ne želi da Hrvatska ima jaku eskadrilu, Trumpova vlada sigurno ne“, navodi Lošo.

Konačno, Domazet podsjeća da je nedvojbeno da Hrvatska kao pobjednica u Domovinskom ratu mora zaštititi svoju sigurnost na kopnu, moru i u zraku. „Hrvatska kopnena vojska trenutno ima najboljeg pješaka na svijetu, stvorenog u Domovinskom ratu; kao pomorska zemlja moramo štiti dvije trećine Jadrana koliko nam pripada s obzirom na gospodarski pojas koji kao jedina od 140-ak pomorskih država još nismo proglasili i konačno zrakoplovstvo kao najdjelotvorniji način obrane s kojom bismo bili geopolitička sila zbog našeg geostrateškog položaja“, zaključio je admiral Domazet.