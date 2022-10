‘AKO ANTE BACI HOSTIJU, TO ĆE BITI SVETOGRĐE!’ Svećenik uskratio hostiju dječaku!? Majka sve ispričala: ‘Osjećala sam se odbačeno i nevjerojatno’

Autor: Dnevno.hr

Svećenik don Anđelko Buljat iz župe Benkovac odbio je pričestiti 10-godišnjeg autističnog dječaka Antu, kaže njegova majka Ivana Leaković. Ona je dječaka htjela uključiti u pripreme za prvu pričest, ali usprkos majčinim željama, Ante sljedeće godine neće primiti taj sakrament.

“Umjesto pomoći i razumijevanja, u subotu je autizam dobio još jedan šamar i to od ljudi za koje smatraš da žive vjeru koju propovijedaju na misama koje služe, da imaju sluha i empatije za one najranjivije. Ali nemaju. Župnik je rekao da Antu neće pričestiti, jer “oni” ne shvaćaju smisao pričesti. I da je on već duhovno pričešćen, ma što mu to značilo. Rekao je da ako Ante baci hostiju, to će biti svetogrđe. Nakon toga je rekao da ga može eventualno krizmati kada za to dođe vrijeme, ali tek na kraju mise kad svi odu iz crkve, jer to je čin pomazanja po čelu i lakše je”, kazala je majka za Dnevnik.hr dodavši kako je pomoć odlučila potražiti u drugoj župi.

“Osjećala sam se odbačeno i nevjerojatno mi je da nisu imali razumijevanja za dijete”, rekla je dječakova majka.





Don Anđelko Buljat pak tvrdi da on nije odbio dijete.

‘Naravno da dijete nije manje vrijedno’

“Naravno da ovo dijete nije manje vrijedno od zdrave djece, ali roditelji bi se trebali pomiriti sa situacijom takvom kakva je, a ne optuživati”, kazao je dodavši kako prije primanja sakramenta treba procijeniti tko je kadar i sposoban shvatiti Prvu pričest.

Svećenik kaže kako je Antina majka kada ju je pitao hoće li dječak shvatiti taj sakrament i hoće li baciti hostiju iz usta odgovorila: “I ja se toga bojim”.

Ona kaže da to nije rekla i misli kako Ante ne bi bacio hostiju.

“Svetogrđe bi bilo da osoba svjesno i sa namjerom učini nešto neprimjereno u takvim okolnostima, ali ne treba završiti teološki fakultet da bi ovo shvatili. Ovaj svećenik ne zna da taj dodir pomazanja (čela) kod krizme, može izazvati jaču reakciju, budući da neke osobe s autizmom ne vole nikakav dodir, jer imaju senzorne poteškoće”, rekla je Antina majka.

Kada su novinari upitali svećenika kako je moguće da dijete primi sakrament krštenja iako ga ne razumije, svećenik se uzrujao i nije odgovorio.









Novinare portala Dnevnik.hr upitao je znaju li kako druga djeca znaju biti gruba i je li potrebno “takvo” dijete izlagati njima te je li bolje da “takvo” dijete ide posebno na vjeronauk jer mu se treba posvetiti i prilagoditi njihovim potrebama za “takve” ljude.

Dječakova majka istaknula kako joj svećenik uopće nije spominjao mogućnost da dijete ide posebno na vjeronauk.