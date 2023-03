AHMETOVIĆ SIGURNA U ZAOKRET U HRVATSKOJ! ‘Mi iz SDP-a smo na mini turneji po cijeloj zemlji’: Najavila promjene

Autor: I.G.

Mirela Ahmetović, politička tajnica SDP-a, govorila je na N1 televiziji o stranačkoj politici te izrazila mišljenje o jednoj odluci premijera Andreja Plenkovića.

“Mi iz SDP-a smo na mini turneji po cijeloj Hrvatskoj i promoviramo stambenu politiku, koja osigurava dostojanstven život osiguravanjem egzistencijalnog uvjeta stanovanja. Izradili smo zdravstvenu politiku, reformu javne uprave, izborni zakon s kojim se slažu svi stručnjaci, radno zakonodavstvo, četvrti paket prijedloga protuinflacijskih mjera…”, kazala je Ahmetović.

‘Zaokret u Hrvatskoj’

“Potpuno sam sigurna da će se u Hrvatskoj dogoditi zaokret i da će građani biti ti koji će reći: sada je dosta”, kazala je Ahmetović, uvjerena da će ovog puta ljudi izaći na izbore unatoč tome što HDZ financira svoju propagandu i kampanju javnim novcem. Smatra kako je poraz SDP-a na mjesnim izborima u Rijeci od HDZ-a više od percepcijske važnosti nego što uistinu oslikava realno stanje.

Ahmetović je izrazila frustraciju što se njihova politika ne smatra dovoljno privlačnom za medije i što nemaju jednaka financijska sredstva kao HDZ.

“HDZ ima svoju vojsku, onaj tko ne izađe na izbore ne može kucati na vrata stranke, vodi se evidencija tko izlazi na izbore, SDP to ne čini. To je problem SDP-a, ako se to i može nazvati problemom. No na parlamentarnoj i lokalnoj razini građani Hrvatske ne trpe, niti će više trpjeti ovakvu razinu korupcije, kriminala i bešćutnosti vlasti Andreja Plenkovića”, poručila je.

Dodala je i da nemaju torbu punu novca da plate promociju poput HDZ-a.