‘AH RAVNATELJICE, NAMA SE TO DOGAĐA 25 GODINA!’ Progovorila o tijelima na Svetom Duhu: ‘Sustav ne može funkcionirati da sam upućena u sve segmente’

Autor: Dnevno.hr/L.B

Nakon što je objavljeno da su pokrenuti izvanredni otkazi pročelnika Zavoda za patologiju i pomoćnika obducenta zbog slučaja snimke preminulih pacijenata na podu mrtvačnice, ravnateljica KB-a Sveti Duh Ana-Maria Šimundić ovog je četvrtka sazvala konferenciju za medije.

Naime, otkazi i razrješenja su pokrenuta nakon obavljene inspekcije koja je utvrdila nepravilnosti, što je kritizirao i zagrebački HDZ. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević podržao je ovaj potez ravnateljice, navodeći kako je ”postupila kako je i obećala”.

“Od sastanka kojeg smo održali u srpnju prošle godine, pristupili smo izradi rješenja nove mrtvačnice kojeg smo uputili prema Gradu Zagrebu kao vlasniku. Grad je to i podržao i odobrio sredstva, a u tijeku je projektiranje tog projekta adaptacije. Uskoro će ići i nabava radova za građenje. Od tada sam očekivala i zahtijevala od šefa patologije da me izvijesti ako ikada do konačnog rješenja adaptacije situacija bude takva da je kapacitet nedovoljan.





Nikada od tada do sporne snimke koja se pojavila nisam bila izviještena da imamo problem i da se pokojnici smještaju na podu. Ujedno mi je šef patologije rekao kako u travnju niti jedan dan nije bilo 11 preminulih koji leže van rashladnih uređaja. Kada sam ga pitala je li se to ikada događalo u mom mandatu, rekao mi je da se povremeno događalo da nije bilo mjesta u rashladnim uređajima, no oni su bili smješteni i zamotani na transportnim kolicima u mrtvačnici”, poručila je ravnateljica na samom početku, objašnjavajući tijek događaja proteklih mjeseci.

‘Ja sam došla rješavati probleme kojih je bolnica jako puno naslijedila’

Šimundić je poručila i kako je u kolovozu stigao dopis da nedostaju hladnjaci u mrtvačnici, no da njeno razumijevanje nije bilo da ”taj čas imaju akutni problem” jer je, tvrdi ravnateljica, stigla u mrtvačnicu i nije vidjela tijela na podu.

“U tom dopisu se navode problemi. Za mene je bilo strašno da ja u srpnju saznajem za probleme koje ljudi imaju par mjeseci. Odlučila sam promptno pristupiti rješavanju tog problema. Ravnateljica sam bolnice koja ima 1.600 zaposlenika s više od 20 zavoda i službi. Sustav ne može funkcionirati da sam upućena u sve segmente, on funkcionira da odgovorni rade svoj posao. Ako naiđu na problem, njihova je odgovornost da o tome mene obavijeste i da je reagiram, što sam i učinila. Nakon dopisa sam isti čas sazvala sastanak i otišla u mrtvačnicu. Ja sam došla rješavati probleme kojih je bolnica jako puno naslijedila, ali ih mogu rješavati tek kada me jedinice upoznaju s njima”, dodala je.

‘To je zastrašujuće’

Komentirala je i špekulacije da je moguće da se radi o snimci iz pandemije koronavirusa, a ne u travnju kako se navodilo.

“Ako je netko iscenirao snimku, to je kazneno djelo i mi smo zbog toga to odmah podijelili policiji. Ako je taj pošiljatelj rekao da snimka datira iz travnja, a ja sam istog časa zatražila očitovanja šefa patologije koji je rekao da toga tada nije bilo, moj je zaključak da ili to nije bilo u travnju ili se dogodilo nekad prije, ili je netko to iscenirao.

Mislim da je na policiji da to rješava. Ako je netko to napravio, smatram to beskrupuloznim – snimati tijela kako bi ostvarilo neke ciljeve. To je zastrašujuće”, poručila je.









‘Ah ravnateljice, nama se to događa već 25 godina, a događa se i sada’

Potom je kazala:

“Nakon što smo imali sastanak u srpnju, mjesecima nakon saznajem da se to i dalje događa, to je stav koji ne mogu prihvatiti. Izjavu su potvrdili i neki drugi djelatnici bolnice. Imali smo puno komunikacije, ali ni u jednom trenutku pročelnik Zavoda me nije izvijestio da imamo akutni problem mrtvaca s kojima nemamo gdje. U trenutku kada je snimka izašla smo pokrenuli unutarnji nadzor i razgovarali smo sa svim djelatnicima koji su uključeni u taj proces. Nisam znala za to prije nego što je snimka objavljena. Tada sam saznala da šef patologije tvrdi jedno, a tri djelatnika drugačije. ‘Ah ravnateljice, nama se to događa već 25 godina, a događa se i sada’, rekli su mi. Ranije smo se vodili izjavama šefa patologije koji je kazao kako se to nije dogodilo niti u travnju, niti za vrijeme mog mandata. Ne mogu mu ne vjerovati. Kako biste vi postupili? Onda smo daljnjim ispitivanjem utvrdili da se ipak to vjerojatno događalo. Ja nemam saznanja da se to događalo, imam samo izjave koje to tvrde”, poručila je.

Očekivala je podršku Grada Zagreba za adaptaciju mrtvačnice i nabavu hladnjaka, što je, poručila je ravnateljica, i dobila.









“Nema potrebe opterećivati gradonačelnika, ima većih problema nego sa mnom satima raspravljati o patologiji. Gradonačelnik nije osoba koju moram obavještavati o pojedinačnim dopisima. Meni je bilo važno dobiti financijsku podršku za taj projekt, ali ja taj problem nisam prikrivala”, zaključila je ravnateljica KBC-a Sv.Duh