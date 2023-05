AGONIJA NA HRVATSKIM AERODROMIMA! Žena na rubu živaca: ‘Otkazali su let, ponudili drugi pa otkazali i taj’

Autor: I.G.

Letovi iz hrvatskih zračnih luka suočavaju se s otkazivanjem i kašnjenjem od jutros, što je rezultiralo nezadovoljstvom putnika. Jedan takav slučaj opisuje čitateljica Slobodne Dalmacije iz Splita koja je doživjela nekoliko problema s letovima Croatia Airlinesa.

U subotu navečer, ona je trebala letjeti iz splitske zračne luke prema Zagrebu avionom Croatia Airlinesa. Međutim, let koji je trebao krenuti u 21:50 započeo je s 40-minutnim zakašnjenjem, polijetavši tek u 22:30.

“Niti sat vremena prije leta za Zurich javljeno nam je da je let otkazan. Satima smo čekali ispred pulta Croatia Airlinesa da nam osiguraju drugi let. Ponuđeno nam je da u 18 sati idemo preko Frankfurta, da bi pola sata prije polaska javili kako se i taj let odgađa”, kaže Splićanka.





Kada su kontaktirali zračnu luku u Zagrebu, otkriveno je da su se dogodili problemi s posadom. Jutrošnji let Croatia Airlinesa iz Zagreba za Zürich otkazan je zbog nedostatka jednog člana posade za tip zrakoplova Dash 8-Q400, koji je bio planiran za taj let. Nažalost, nije bilo raspoložive zamjene za tog člana posade.

‘Nedostatak osoblja’

Prema izvješću Croatia Airlinesa, ovi problemi s letovima rezultat su niza razloga, uključujući nedostatak operativnog osoblja u europskim zračnim lukama, tehničke probleme na dva zrakoplova te povećanu stopu bolovanja u tom razdoblju.

“Jutrošnji let Zagreb– Zurich neplanirano je otkazan zbog toga što je u tom trenutku nedostajala dodatno raspoloživa posada (jedan član posade) za tip zrakoplova Dash 8- Q400, kojim je trebao biti obavljen navedeni let. Naime, došlo je do situacije u kojoj jedan član planirane posade za let Zagreb – Zurich nije mogao obaviti predviđenu dužnost, a jutros za njega nije bilo raspoložive zamjene”, kazali su iz Croatia Airlinesa.

Kažu da je do situacija došlo iz niza razloga, a riječ je o “poremećajima i kašnjenjima u planiranom prometu zbog nedostatka operativnog osoblja u europskim zračnim lukama te posljedičnom produljenju radnog vremena posada do zakonski predviđenih limita, privremenom ograničenju kapaciteta flote zbog tehničkog kvara na dva zrakoplova te povećane stope bolovanja u ovom razdoblju”, stoji u njihovom odgovoru.

Preusmjereni na druge letove

Putnici koji su bili na letu za Zürich, njih 69, bit će preusmjereni na druge letove Croatia Airlinesa ili drugih prijevoznika. Croatia Airlines izrazio je žaljenje zbog nastalih neugodnosti i istaknuo da su se pripremili za ovakve situacije s dodatnim zrakoplovom Airbusom, ali je taj avion već bio angažiran za pokrivanje drugih poremećaja u planiranom prometu.

Ova situacija stvorila je neizvjesnost za čitateljicu Slobodne Dalmacije koja se još uvijek nalazi na zagrebačkom aerodromu i ne zna kada će, ili hoće li uopće, uspjeti nastaviti put prema Sjedinjenim Američkim Državama.