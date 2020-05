Agencije za naplatu potraživanja usred pandemije prijete poslodavcima i traže naplatu za otkazane kredite unatoč moratoriju

Autor: D.Kt.

Ni pandemija koronavirusa nije omela agencije za naplatu potraživanja, u narodu poznate kao utjerivači dugova, da i dalje prijete i zastrašuju blokirane građane naplatom dugova unatoč tromjesečnom moratoriju na ovrhe.

No, ovoga puta agencije – koje nitko ne kontrolira, a trebao bi HNB – su otišle korak dalje te su svoje prijetnje, osim prema radnicima i članovima njihovih obitelji, sada usmjerile i prema – poslodavcima! Agencije, naime, pokušavaju naplatiti rate za otkazane kredite iako takvi krediti spadaju pod ovrhe pa samim time i pod moratorij na provedbu ovrha, no utjerivači dugova to smatraju redovnom otplatom kredita koji kao takav ne spada pod ovrhe pa ni pod moratorij.

Budući da ne mogu doći do novca za otkazane kredite jer ga štiti moratorij na ovrhe, agencije za naplatu potraživanja počele su zastrašivati poslodavce i prijetiti im ovrhama nad tvrtkama. Ali samo prijetiti, budući da agencije ne mogu sve i da hoće naplatiti takvu ovrhu.

“Pokazalo se ono što cijelo vrijeme govorim, a to je da su agencije za naplatu potraživanja lešinarske agencije koje ucjenjuju i uznemiravaju ljude, a sada su počele i poslodavce! Važno je reći građanima da im agencije po pitanju otkazanih kredita u tri mjeseca moratrija ne mogu ništa. Jer kad se kredit otkaže to ne spada pod redovnu ratu otplate, nego pod ovrhu za koje sada postoji moratorij i agencije to ne smiju ovršavati”, pojasnio je saborski zastupnik Snage Goran Aleksić.

Ipak, navodi Aleksić, pojedini su poslodavci pogrešno shvatili moratorij te su preko HZMO-a neke od svojh radnika zaista i ovršili za otkazane kredite, a nisu smjeli. A nakon što su uvidjeli pogreešku prestali su takvim ovrhama što je očito razbjesnilo utjerivače koji su počeli maltretirati i radnike i poslodavce tražeći novac koji im zbg moratorija ne pripada.

Aleksić stoga savjetuje sve blokirane koji su greškom ovršeni za otkazane kredite da od svojih poslodavaca ili HZMO-a zatraže da im se taj novac vrati, a također ih savjetuje da agencije koje im prijete i zastrašuju ih prijave Ministarstvu pravosuđa.