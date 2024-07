Afrička peć nastavlja pržiti Hrvatsku: Mnogi se probudili okupani znojem, a prijeti grmljavina

Autor: M.D.

Nastavlja se pritjecanje još toplijeg zraka iz južnijih područja. Zbog toga će iz dana u dan ovoga tjedna na snazi biti sve veći stupanj upozorenja na toplinski val koji može ostaviti negativne posljedice na zdravlje.

Utorak će u istočni krajevima Hrvatske biti sunčan, uz ponegdje slab i umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura će biti ugodnih 19 do 21 stupanj, no zato će tijekom dana biti 35 stupnjeva. U središnjoj Hrvatskoj će također biti sunčano i vruće, s temperaturama od 32 do 35 stupnjeva. No, ponegdje će, uz umjeren razvoj oblaka, postojati mala mogućnost za poneki popodnevni pljusak.

“Veća vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu danas poslijepodne je u Gorskoj Hrvatskoj, dok će prijepodne prevladavati sunčano. Pretežno sunčano bit će na sjevernom Jadranu gdje će osobito u prvom dijelu dana puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura. Najviša temperatura u gorju oko 30, na moru od 32 do 35”, prognozirala je za HRT meteorologinja DHMZ-a, Dunja Plačko Vršnak.

Neugodna jutra

Sunčano i vruće bit će i u Dalmaciji, naročito u njenoj unutrašnjosti, gdje bi popodne ipak moglo biti pljuskova i grmljavine. Puhat će umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, uz malo do umjereno valovito more. Jutarnja temperatura u pojedinim krajevima je neugodnih 26 stupnjeva. Najviša dnevna će se kretati između 31 i 35 stupnjeva, u zaobalju čak i nešto više. Temperatura mora će biti ugodnih 25 do 27 stupnjeva.

“I u nastavku tjedna nastavak ljetne vrućine uz još jedan toplinski val čiji će vrhunac biti u petak. Prevladavat će sunčano, a uz razvoj oblaka mjestimičnih pljuskova može biti u srijedu i četvrtak. Na Jadranu pretežno sunčano i vruće uz vrlo tople noći. Manje osvježenje danju donosit će vjetar s mora, jugozapadni i sjeverozapadni. Međutim, i dalje će na snazi biti najviši stupanj upozorenja na vrućinu koja može djelovati na zdravlje”, prognozirala je Plačko Vršnak.









DHMZ je izdao i preporuke za zaštitu zdravlja od velikih vrućina. Visoke temperature mogu potaknuti iscrpljenost i toplinski udar te mogu pogoršati postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti. Ističu kako je važno piti dovoljno tekućine, ali i izbjegavati duge boravke na suncu.