AFERA RAZDJELNICI veća je prevara od afere franak!

Svojedobno su tri stranke – Most, Živi zid i Hrvatski laburisti – dale prijedlog izmjena i dopuna postojećeg Zakona o tržištu toplinskom energijom, ali prijedlog nije prošao u saborskoj proceduri. Tada je rečeno da Plenkovićeva Vlada radi na novom zakonu. Onda je 13. lipnja ove godine na sjednici Vlade rečeno da će se ipak ići samo s izmjenama i dopunama zakona, a samo dva tjedna poslije, 27. lipnja, na sjednici Vlade rečeno je da će se ipak ići u izradu novog zakona. Na sjednici 11. srpnja Vlada opet sama sebi skače u usta, jer sad opet govori o izmjenama i dopunama – objašnjava dr. Džeba i dodaje kako je u međuvremenu Institut “Hrvoje Požar” napravio tzv. zelenu knjigu, podlogu za izradu strategije energetskog razvoja Hrvatske do 2030., pa će se na tom temelju izraditi i novi zakon. Ipak, i u toj knjizi se spominju razdjelnici, premda je studija Ekonomskog instituta ukazala na njihovu ekonomsku neisplativost. Oni koji će ih odbiti ugraditi morat će plaćati ekološku rentu. Džeba je uvjeren, a to nam je potvrdila i jedna visokorangirana službenica u državnoj upravi, da će u pogledu razdjelnika sve ostati status quo dok ne prođu predsjednički, pa i parlamentarni izbori iduće godine, jer vladajući su svjesni da bi novim obvezujućim zakonom mogli samo razgnjeviti i svoje sigurne birače.