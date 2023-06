Afera koja tek počinje! Plenković se mora odreći ključnog ministra: Premijer za to zna već par mjeseci

Autor: Iva Međugorac

”Ovo je afera koja neće stati, ona tek počinje”, tim riječima u HDZ-u komentiraju situaciju u kojoj se našao ministar gospodarstva Davor Filipović kojega u Nacionalu povezuju s jednim od protagonista afere Ina poduzetnikom Goranom Husićem. Mada je još prošlog tjedna Filipović tvrdio da su on i Husić samo poznanici izbjegavajući precizirati okolnosti u kojima su se upoznali, u ovom mediju tvrde kako teze koje iznosi ministar baš i nisu istinite pa se stoga navodi da su Husić i ministar dogovarali sastanke, a osim toga navodi se i kako je Filipović brisao poruke na svojem mobitelu.

Neugodnosti za premijera

Neugodno je međutim po tezama naših sugovornika to što sve upućuje na to da je i Plenković mogao imati ponešto saznanja o ovom slučaju posebice radi toga što ga je Filipović u jeku te afere nastojao odgovoriti od smjene kompletne Ine na kojoj je predsjednik Vlade inzistirao. Navodno je Filipović kao član Nadzornog odbora Ine razmjenjivao poruke s Husićem, ali i sa ostalim akterima ove afere u kojoj je Ina oštećena za preko milijardu kuna.

”Iz Filipovićevih javnih nastupa na ovu temu može se isčitati nervoza, on je očito daleko bliskiji s Husićem nego što tvrdi, spisi koji su procurili u medije i njega, i premijera Plenkovića dovode u neugodan položaj”, smatra naš sugovornik iz vladajućih redova te dodaje da je i predsjednik Vlade toga sve svjesniji, ali situacija mu nije nimalo lagodna. ”Filipović je u javnom prostoru prezentiran kao Plenkovićev kadar, nazivali su ga premijerovim mladim lavom, a Plenković bi sada morao djelovati i nekako ga maknuti, no time će pokazati da su i njegovi kadrovi kontaminirani aferama. Nije lako donijeti tu odluku, posebice sada u predizborno doma, iako Filipović nema Plenkovićevo povjerenje, ne samo zbog ove afere, premijer uopće nije zadovoljan potezima koje ovaj povlači kao ministar gospodarstva, i sam je osvijestio ono što mu se dugo govorilo, da Filipović jednostavno nije osoba za tako odgovornu poziciju”, komentira naš sugovornik te kaže da Plenkoviću posebno smeta to što će i na ovoj situaciji oporba pokušati profitirati.





Premijer za to zna već nekoliko mjeseci

HDZ-ovcima pak smeta to što Plenković za ovu situaciju zna već nekoliko mjeseci. ”Plenković je znao za ovu prepisku, ali je on kako to uvijek radi problem ignorirao, a sada voda polako dolazi do grla. Ako on bude nakon svega morao micati Filipovića to će prerasti u ogroman skandal, a što duže bude otezao to bi skandal mogao biti veći”, drži naš sugovornik koji smatra da je Plenković pogriješio i samim time što je od početka nastojao ignorirati aferu Ina.

”On se u to trebao uključiti kao što se uključuje u sve krize koje potresaju Vladu i jednostavno samoinicijativno maknuti iz vodstva Ine sve one koji su u vrijeme kada se afera odvijala bili na vodećim pozicijama, kako to nije napravljeno sada mu stiže na naplatu, neće biti ni toliki problem ako sve stane na Filipoviću, ali izgleda da je ovo afera daleko širih razmjera”, kaže naš sugovornik nadalje te dodaje da iz oporbe već sada izravno i Plenkovića nastoje povezati s ovim nemilim događanjima u Ini.

”Nikome niti nije jasno zašto se Plenković odmah nije obračunao sa svim time što ima veze s aferom, ni sada on ne trepće na Filipovića. To čekanje i nereakciju Plenković uvijek najskuplje plati”, smatra naš sugovornik. Treba reći kako je tvrtka OMS upravljanje koja i jest povezana s Husićem odmah po osnutku dobila mogućnost kupnje plina iz Plinare istočne Slavonije koji je namijenjem građanima ovog dijela zemlje i poduzetnicima, a sve to po istoj cijeni po kojoj je ta tvrtka nabavljala plin od Ine uz zaračunate manipulativne troškove.

”TO sve nalikuje na začarani krug u kojem bi se mnogi mogli naći u problemima, direktorica Plinare istočne Slavonije je Marija Ratkić koja je također akterica afere Ina, a to je sve afera iz Vukovarsko-srijemske županije u kojoj je na čelu nedavno uhićeni župan Dekanić, a onda tu još imate i šefa ogranka ministra Banožića. Velika je to afera s velikim i zvučnim imenima, ali se Plenković ne smije nećkati mada je pritisak na njemu ogroman”, kaže naš sugovornik koji dodaje da se po HDZ-u već dugo priča kako Filipović uživa zaštitu glavnog tajnika stranke Krunoslava Katičića, Plenkovićeva prijatelja iz djetinjstva koji ga i jest iz lokalnog, zagrebačkog političara progurao sve do ministarske fotelje. Poznato je da se i Katičićevo ime povezuje uz ključne aktere u Ini, a poznato je i da bi baš zbog bliskosti između premijera i Katičića i to mogao biti jedan od premijerovih problema u ovom po HDZ nadasve neugodnom slučaju odnosno aferi u kojoj se ni Plenković još uvijek ne usudi adekvatno djelovati.