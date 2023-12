Advent je tek počeo, a Plenković pod borom već otvara poklone: ‘Samo je jedan čovjek imao šansu’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Godina je na izmaku, što znači da ulazimo u superizbornu 2024. Godina je to u kojoj nas očekuju čak trostruki izbori. Političari će se boriti za klupe u Hrvatskome saboru, a u lipnju će odabrani postati novi europarlamentarci i potpisati ugovor za izdašnu plaću i brojne dodatke. I na koncu, očekuje nas i bitka za Pantovčak na kojem još uvijek stoluje predsjednik Zoran Milanović.

Bilo kako bilo, debelo smo u predizbornoj utrci koja se već osjeća na svakom koraku te se polako kristaliziraju teme kojima će stranke i pojedinci vabiti svoje birače.

Znaju se teme, ne znaju ljudi

Zasad je jasno da će migracije biti važna tema, a vladajući HDZ s premijerom Andrejom Plenkovićem na čelu svakako će dio kampanje usmjeriti na isticanje onoga što smatraju svojim uspjesima poput ulaska u eurozonu, Schengen, otvaranje Pelješkog mosta, suočavanje s krizom oko Agrokora, pandemije i globalnih sukoba.

A kakvo je trenutno stanje, govore posljednje ankete koje pokazuju da HDZ i dalje, svim aferama unatoč, suvereno drži prvu poziciju. Posljednja previranja u vrhu i postavljanje Plenkovićevog glavnog oponenta bivšeg župana Ivana Anušića za ministra obrane, prema analitičarima pokazuju da su šefu stranke misli uvelike u izbornim slagalicama. Tko će s kime u izbornu utrku, zasad je samo djelomično poznato, no glavna je nepoznanica kako će se odvijati postizborni pregovori i sklapanje većine.

Predizbornu koaliciju javno su obznanili samoprozvani liberali i centristi Fokus, Čačićevi Reformisti, IDS i PGS, ljevica se – umjesto oko SDP-a – okuplja oko Socijaldemokrata koji će ići u savez sa HSS-om, Laburistima, a ne bi bi bilo iznenađujuće da im se pridruži i još koji ogranak SDP-a.

Što se se događati nakon izbora, posebna je priča jer analitičari i oporba smatraju kako HDZ, unatoč sigurnoj relativnoj pobjedi, nema dovoljno jak koalicijski potencijal. Iz stranke nam kažu kako se stanje primirilo nakon nedavne brige i blage panike zbog afera i kriza te očekuju pobjedu.

“Mogu reći da iako je advent tek počeo, nikad više političkih poklona i darova za HDZ. Ako pogledamo što se dogodilo sa ministrom obrane Banožićem i novim ministrom obrane Anušićem, očito je da je došlo do barem prividnog manjka zahlađenja odnosa između dva brda, s obzirom da su prestali napadi središnjice prema Slavoniji. Anušićev dodatni adut je to što je postao novi kanal komunikacije između Banskih dvora i seljaka, koji pak njega izrazito cijene i htjeli bi ga vidjeti i za premijera i on to dobro hendla. S druge strane sve što se događa na oporbenoj sceni jasno ukazuje na to da se mi imamo pravo nadati na 76 mandata nakon izbora, ako se pogleda Zagreb i drama s Jakuševcem, stanje u ključnim oporbenim strankama u parlamentu, mislim da premijer ipak ne mora strahovati”, rekao nam je naš izvor iz stranke.









Politički analitičar i komentator Zoran Pucarić također smatra da Plenković ipak ima komotnu situaciju.









“Plenković kontrolira priču od početka. Kako vrijeme odmiče, ja sam siguran da je rat između Plenkovića i Milanovića jako dobro koordiniran, poglavica jednog brda uvijek dobro odradi za drugog u ključnom trenutku. Javno su to prikazivali jer jednom i drugom odgovora”, smatra analitičar.

Što možemo očekivati nakon izbora?

“Anušića je Plenković ‘vrhunski odradio, Banožića se eto riješio kako je ispalo, elegantno a da se nikome nije morao zamjeriti. Mislim da će izbori biti kao i zadnji put. Manjine će se uvijek prikloniti većini, mislim da će sastav većine biti barem ovakav kakav je sada. Ustvari, Plenković ima jednu drugu stvar koja je nikad bolja, a to je da nema pravu opoziciju. Dogodio se Jakuševec u Zagrebu koji koliko god se trudili to sakriti, dokazuje da Možemo zapravo nije sposoban za ništa.

Kako vrijeme odmiče, bojim se da će se pojavljivati u medijima neugodne informacije o Možemo. Nakon izbora se nikad ne zna, možda dođe i do koalicije HDZ-a i SDP-a”, smatra Pucarić koji dodaje kako zasad ne vidi nekog jakog igrača koji može ugroziti Plenkovića.

Neki su očekivali da bi Damir Vanđelić trebao biti novo lice izbora 2023., no nesuđeni kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Damir Vanđelić odmah u početku prokockao svoju priliku. Podsjećamo, Vanđelić je u emisiji Točka na tjedan N1 televizije na pitanje koji je njegov stav o pobačaju rekao:

“Niz ljudi koji se bave tom strukom dao mi je odlične argumente. Najjači nagon kod žene je da ona rodi. Ako žena ima neki nagon koji je kontra tog nagona, treba provjeriti taj nagon, treba ju pitati što joj treba. Je li to stan, vrtić, novac… što se događa, ima li neke genetske bolesti itd. Ali konačna odluka je na ženi. Jer ako žena to zaista želi napraviti, ona će to napraviti u podrumu, Sloveniji, Bosni, Mađarskoj itd. Prema tome, neka napravi unutar zdravstvenog okvira, ako je njezina odluka takva. Ali hajmo joj pomoći donijeti odluku da ide u smjeru – da rodi”, a nakon toga je rekao da nije tako mislio.

Pucarić smatra da je Vanđelić imao dobar kapital za kampanju, ali je već sve bacio u vjetar ovom izjavom. Na radost Plenkovića.