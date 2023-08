Adricane stigao nad Hrvatsku, uragan počinje otkrivati lice: ‘Eto vrtuljak’

Kako poručuje meteorološki servis MeteoAdriatic, u srijedu sredinom dana na našu obalu stigao je Adricane, prvi ovosezonski uragan. Sada su na svojim stranicama objavili i radarske snimke uragana.

Poručuju da je riječ o malenom uraganu u Jadranskom moru, zarobljenoj vrtložnoj masi hladnog zraka i niskog pritiska. Termin Adricane skovao je mladi hrvatski znanstvenik Petar Golem.



Kada se vrtlog formira u Jonskom ili Egejskom moru (Mediteranu), tada se naziva Medicane koji je po običaju mnogo jači od Adricanea. Najjači takav može dosegnuti snagu druge ili treće kategorije u odnosu na tropske atlantske, pacifičke i karipske uragane.

Ovakve pojave sve češće u budućnosti

“Istok Istre i kvarnerski otoci danas su dobro nagrabusili”, napisali su uz objavu, a uz nju su priložili i popis zabilježenih dnevnih vremenskih ekstrema u Hrvatskoj.

Posljednjih mjeseci svjedočimo sve češćim i intenzivnijim vremenskim ekstremima koji haraju planetom. Obilne kiše, visoki vodostaji rijeka, poplave i suše postali su gotovo svakodnevna pojava. Ovi događaji uzrokuju velike materijalne štete i, nažalost, gubitak ljudskih života. Tako je i hrvatsku obalu pogodilo snažno jugo u kojem je u utorak jedan muškarac izgubio život.









Termin Adricane?

Kako se zbog svega što se s klimom događa sve češće može čuti da se i u našim krajevima mogu očekivati pojave poput tornada, uragana ili tajfuna, karakteristične za druge dijelove svijeta, pitamo ga – je li to realno.

Alarmantna situacija na Mediteranu: Zagrijavanje je 20 posto brže od svjetskog prosjeka

“Ima indikacija da naše pijavice u prosjeku postaju sve jače i počinju sve više nalikovati na tornada. U Mediteranu postoje mali uragani koji postaju sve češći. To su tzv. medicane. Najnovije spoznaje sugeriraju i duboke ciklone nad Jadranom koje je naš doktorand Petar Golem iz Zadra nazvao adricane – uzvraća Grisogono. Pritom podsjeća na to da znanstvenici iz raznih područja već dulji niz godina upozoravaju na posljedice klimatskih promjena, no ta upozorenja mnogi ipak ne shvaćaju ozbiljno i odgovorno”, rekao je za Večernji list.

Prognoza za srijedu

Što se tiče očekivanja za ostatak srijede, DHMZ javlja da se u noći i ujutro očekuje umjereno do pretežno oblačno ponegdje s kišom, uglavnom na Jadranu i s grmljavinom. Prijepodne postupno razvedravanje, ali u nastavku dana još je mjestimice moguća kiša, a lokalno i pljuskovi te grmljavina, većinom u gorju, u Dalmaciji i na istoku. Vjetar uglavnom slab, u Slavoniji umjeren sjeverozapadni, popodne u zapadnim područjima južni.

Na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak, od sredine dana jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 20, u gorju malo niža, a najviša dnevna od 22 do 27 °C.