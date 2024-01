Admiral NATO-a rekao što morate imati kod kuće za rat s Rusijom: ‘To su osnovne stvari’

Autor: I.G.

Admiral Rob Bauer, visoki dužnosnik NATO saveza, izrazio je ozbiljnu zabrinutost tijekom nedavne sjednice Vojnog odbora u Bruxellesu, upozoravajući građane na mogući rat s Rusijom u narednih 20 godina. Pozvao je zapadne zemlje na hitnu pripremu za sveopći sukob s Rusijom i potrebu za unaprijed uspostavljenim sustavima upravljanja procesom mobilizacije.

“Zapadne zemlje moraju se pripremiti za sveopći rat s Rusijom i novačenje u sljedećih 20 godina”, upozorio je admiral Bauer, koji je pozvao zapadne vlade da “unaprijed uspostave sustave za upravljanje procesom”, prenosi The Daily Telegraph. Budući da je Rusija praktički prešla na vojnu ekonomiju, pojačala svoju ratnu proizvodnju te povećala izdatke za ratnu industriju i vojsku za 40 posto, dužnosnici NATO-a zabrinuti su.

‘Moramo mobilizirati što više ljudi’

“Moramo imati sustav koji će nam omogućiti da mobiliziramo što više ljudi ako dođe do rata, bez obzira na to hoće li do njega doći ili ne, zbog čega je potrebno sada postaviti pitanja o mobilizaciji, stanju u pričuvi i novačenju”, napomenuo je Bauer. Istaknuo je da Zapad mora imati razrađene sustave za “angažiranje što većeg broja ljudi” ako se rat rasplamsa te da mora pojačati vojnu industriju i popuniti skladišta.

Navodi se i izjava britanskog ministra vanjskih poslova Davida Camerona u Davosu, koji je usporedio pozive na pregovore između Kijeva i Moskve s popuštanjem Nevillea Chamberlaina Adolfu Hitleru uoči Drugoga svjetskog rata. “Ako se nastavi govoriti ‘da, podržat ćemo Ukrajinu, ali moramo pokrenuti mirovni proces‘, dogodit će se da nećemo dobiti ni snažnu Ukrajinu ni mirovni proces”, rekao je Cameron.

Zbog neuspjele ukrajinske prošlogodišnje protuofenzive, neki na Zapadu inzistiraju na “diplomatskom rješenju” ratnog sukoba, iako Vladimir Putin jasno govori da pregovori mogu biti samo “pod ruskim uvjetima”. Stoga će se sljedeći tjedan početi uvježbavati funkcioniranje članka 5. NATO-a, prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve pa će se uvježbavati “pomaganje napadnutoj saveznici”.









‘Morate imati u kući’

Odgovarajući na pitanje novinara o nedavnim izjavama švedskih čelnika, admiral je kazao kako je dobro da se Šveđani psihički pripreme za rat: “Morate u kući imati vodu, radio na baterije i svjetiljku na baterije kako biste mogli funkcionirati prvih nekoliko dana. To su osnovne stvari. Ne kažem da će sutra stvari krenuti po zlu, ali ne možemo biti sigurni da će mir trajati zauvijek. Zato i imamo obrambene planove”.

Svrha manevara je uvježbavanje “pokušaja odbijanja ruske agresije usmjerene protiv jedne od zemalja članica Saveza”. Očekuje se da će se vježba održati u sjevernoj Norveškoj, no dio vježbe mogao bi obuhvatiti Litvu i Mađarsku. U njima će sudjelovati i Švedska koja još nije punopravna članica NATO-a jer Turska i Mađarska još nisu ratificirale njezin ulazak.

Na sastanku Vojnog odbora NATO-a razgovaralo se i o stanju u Ukrajini te je rečeno da NATO stanje na frontu ne procjenjuje pesimistički jer posljednji ruski napadi na Ukrajinu nisu bili učinkoviti. Također, navedeno je da se broj kopnenih trupa, u drugoj godini rata, prebačenih iz Rusije u Ukrajinu znatno povećao, ali se, ističu analitičari NATO-a, “razina njihove obuke smanjila”.