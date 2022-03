ABRAMOVIČEVA LUKSUZNA ‘ZVIJER’ ISPLOVILA IZ CRNE GORE: Evo zašto nije bilo reakcije

Jahta Solaris ruskog oligarha Romana Abramoviča isplovila je u ponedjeljak poslijepodne iz crnogorske luke Tivat, gdje je bila usidrena dva dana.

Crnogorski portal Vijesti naveo je, na temelju podataka s interneta, da se može vidjeti da se Solaris kreće prema Turskoj.

Abramovičeva superjahta u subotu je doplovila u Tivatski zaljev iz Barcelone i usidrila se na nepunu milju jugoistočno od luksuzne marine Porto Montenegro. Solaris je 140 metara duga superjahta vrijedna preko 400 milijuna eura.

U međuvremenu je iz crnogorskog ministarstva vanjskih poslova priopćeno Radioteleviziji Crne Gore, da je provjerom utvrđeno da jahta Solaris nije službeno registrirana na Abramovičevo ime pa nije bilo pravnog temelja za njihovu reakciju.

Roman Abramovič na popisu je sankcioniranih ruskih državljana protiv kojih je oštre mjere zbog agresije Rusije na Ukrajinu uvela Velika Britanija. Crna Gora se ranije pridružila sankcijama koje je EU uvela Rusiji.

Another toy for Roman Abramovic was just delivered, his new 140m explorer yacht Solaris will leave Bremerhaven soon.

Meanwhile we have a look at his massive superyacht Eclipse!#Eclipse #BlohmandVoss #Lürssen #Solaris #LloydWerft #Hamburg #TerenceDisdale #RomanAbramovich pic.twitter.com/ajniYpahTV

— Superyachtblog (@Superyachtblog) May 31, 2021