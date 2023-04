‘A NIJE TI BILO TEŠKO ŠIRITI NOGE?’ Trudnica u šoku zbog ‘babe’ u autobusu, ljudi bijesni: ‘Nije lako biti pristojan u svinjcu’

Autor: Ivana Jurišić

Nedavno je iz Njemačke došla vijest koja je šokirala cijelu Europu. Savezna policija je u ožujku objavila kako su prolaznici u Gelsenkirchenu prolazili pored 44-godišnjaka koji je ležao na tlu, dozivao pomoć i grčio se od bolova, ali mu svejedno nisu pomogli. Pomoć je dobio tek kada je pored njega prošao jedan policajac u civilu.

Iako iz Hrvatske još uvijek ne dolaze takve vijesti činjenica je kako i naši građani postaju sve više zaokupljeni sami sobom i ne gledaju kako pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Na takvo stanje u društvu požalila se jedna trudnica na društvenoj mreži Reddit.

“Trenutno sam pri kraju osnog mjeseca trudnoće s poprilično vidljivim trbuhom. Ono što sam shvatila je da nema šanse da te itko pusti u redu. To mi je i nevažno. Ponekad nije lagano stajati, ali pretrpi se. Ono što me zanima je čemu guranje osobi za koju vidiš da je trudna i umorna i jedva stoji na nogama. Doslovno u svakom dućanu ili ustanovi mi se netko pokušao ugurati. Već se previše puta desilo da bi pri tom naguravanju dobijem udarac u trbuh i bitchy poglede kad se nemam kud pomaknuti, a nije baš da mogu uvući trbuh. I to su sve redom bile osobe koje bi u svojim godinama trebale biti upoznate s bontonom”, stoji u njezinoj objavi.





Ponosno pričaju da ne ustaju u tramvaju

Odmah joj se javila jedna trudnica koja je rekla kako je samo jednom u pošti iskoristila svoj pravo prvenstva kako bi platila jedan račun.

“Luđački mi se žurilo. Jedna žena je prigovorila onome tko me pustio: Meni se žuri. Moji mene doma čekaju, njezin je s njom. Nisam znala hoću li se smijati ili plakati”, bio je njezin komentar na što je dobila komentar kako je većina ljudi u Hrvatskoj jako frustrirana.

“Puno rade, svugdje kasne, doma krivnja sa djecom, na poslu, nemaju para ni ušteđevine. Vrlo brzo izgubiš empatiju. Ljudi sa ponosom pričaju da u tramvaju ne ustaju starijim ljudima”, napisao je.

Bilo je i onih koji su i na Redditu pokazali potpuni nedostatak empatije.

“Što se tiče tramvaja nadam se da ima razlike u cijeni stajaće i sjedeće karte te ako ima zašto bi se netko mijenjao. Da se mene pita izbacio bih stajanje u tramvaju”, napisao je jedan Redditovac na što mu je druga odgovorio da neke stvari čovjek napravi jer je to jednostavno ljudski.

“Mene boli kad vidim nekog tko pati ili je slabiji, bolestan, star ili mu je teško i želim mu malo olakšati, ako mogu. Empatiju ili imaš ili nemaš. Možda je do odgoja, takav mi je bio i otac. Voljela bih da mogu sjediti u tramvaju i da me ne smeta što netko stariji ili trudan stoji i pati, a ja zdrava sjedim. Iako znam da sutra ako meni bude trebalo. Otac mi je prije nego je umro išao tramvajem, znojio se od bolova, ali nitko mu nije ustao. A on nije tražio. Ne možeš biti pristojan u svinjcu. Ne ide”, bio je komentar.









Iako mnogi prigovaraju kako su mladi ti koji su neodgojeni, jedan Redditovac je primijetio kako upravo umirovljenicima često nedostaje empatije.

“Ja čak i dozovem da dođe ispred mene trudnu gospođu ako vidim da sam ja na redu ili ispred nje. Shvatio sam da većinu nekulture vidim kod penzionera. Tako mi je jedan djedica prigovorio što puštam trudnicu, da nije toliko trudna”.

Umirovljenici samo okrenu leđa

Još jedna trudnica je ispričala svoje neugodno iskustvo.









“Ja sam u petom mjesecu trudnoće i sad mi se trbuh počeo isticati. Neki dan sam suprugu pričala kako sam prvi put doživjela da me je netko htio pustiti ispred sebe u trgovini. Baš mi je to bilo lijepo premda sam ih odbila. Bila su to dva starija muškarca starija, navečer su u trgovinu došli kupit po kilu kruha, salame i dvije pive. Ali oni su vjerojatno umorni primijetili da sam trudna i ipak me pitali želim li ispred njih. Penzioneri ispred su samo pogledali njih pa mene pa opet njih i okrenuli leđa”, bilo je njezino iskustvo.

Da trudnice znaju doživjeti svakakva poniženja u javnom prijevozu, opisao je jedan Redditovac koji je u ZET-ovom autobusu koji vozi kroz Lučko svjedočio prizoru od kojeg bi se svakom smučilo.

“Ulazi žena oko 25 godina, trudna do zuba, hoda kao pingvin. Neki čovjek joj se ustaje da sjedne. Na sljedećoj stanici ulazi zvijezda ove priče – baba (ne po godinama već stavu, ima cca 55 godina).

Baba prilazi trudnici (bila je zima) i kaže: Kaj se ne bi ti ustala da ja sjednem?

Trudna cura: Gospođo, teško mi je stajat, trudna sam (i pokaže na trbuh)

Baba: A jel’ ti nije bilo teško širit noge?”.