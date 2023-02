‘A MI KUNU PRETVARAMO U TOALETNI PAPIR’! Bulj upozorava na kaos u Njemačkoj, otarasit će se eura? ‘Uvođenje ima negativne učinke’

Autor: Dnevno.hr

O prednostima članstva u Europskom stabilizacijskom mehanizmu (ESM) u srijedu su raspravljali saborski zastupnici, a kao i obično, povela se žustra rasprava oko vječno sukobljenih stavova.

Mostovac Miro Bulj, vidno nezadovoljan uvođenjem eura, napomenuo je da bi Hrvatska odmah trebala zatražiti pomoć od ESM-a, i to zbog financijske krize i inflacije izazvane uvođenjem nove valute.

“Uvođenje eura ima negativne učinke, rastu cijene, kamate, inflacija”, rekao je Bulj u raspravi o Vladinu prijedlogu da Sabor potvrdi Ugovor o osnivanju ESM-a.





Spomenuo je i kako Nijemci, zbog recentne krize, razmišljaju o vraćanju njemačke marke. “A mi kunu pretvaramo u toaletni papir”, slikovito je usporedio.

‘Hrvatska će imati koristi’

Osvrćući se na činjenicu da će Hrvatska uplatiti ESM-u kapital od 422,3 milijuna eura, ustvrdio je da bi zbog krize i inflacije odmah zapravo trebali zatražiti pomoć.

Ministar financija Marko Primorac smatra da uvođenje eura nije izazvalo kaos, a potom je istaknuo prednosti članstva u ESM-u.

“Hrvatska će imati koristi od ESM-ova mehanizma zaštite u slučaju financijskih kriza, što će pridonijeti većoj otpornosti financijskog sustava, ali i gospodarstva u cjelini”, mišljenja je Primorac.

Podršku mu je pružio i SDP-ov Boris Lalovac.

‘Zar mislite da je Nijemcima to drago?’

“Da je bilo sreće, da smo krizne 2008. bili u euru, puno bi brže izašli iz problema, a ne šest godina”, poručio je, ističući da je ESM državama koje su se našle u problemima u desetak godina isplatio značajna sredstva za stabiliziranje javnih financija.









A dotaknuo se Lalovac i već spomenute Njemačke.

“Hrvatska u ukupnom kapitalu sudjeluje s pola posto, Njemačka s preko 20-ak posto, Francuska oko 20 posto. Od 700 milijardi, Nijemci uplaćuju 190 milijardi. Zar mislite da je Nijemcima to drago, no to je priča o euru, Europi i solidarnosti”, konstatirao je SPD-ovac.