A KOLIKO STE VI UŠTJEDJELI? Ribić o svojoj kući: ‘150.000 eura sam uštedio za 30 godina. Nemam djece, što sam trebao raditi?‘

Autor: Mia Peretić

Vilim Ribić koji je na čelu Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja komentirao je medijske navode da posjeduje vilu.

Na početku je rekao da se nije cijepio protiv korone te da čeka da ga pozove liječnica opće prakse iako je dijabetičar u rizičnoj skupini.

Na pitanje je li kuća, odnosno, ‘vila’, u kojoj stanuje zaista vrijedna skoro 3 milijuna kuna i vodi li se kao oranica.

“Molim vas medije da nastavite s time, da mi podignu vrijednost nekretnine. Ako mi netko nađe kupca za 3 milijuna kuna, neka mi javi”, odgovorio je Ribić za N1 te objasnio kako je došao do te kuće. Kaže, u trenutku kada ju je kupio, bila je to roh bau kuća.

“Ja sam to platio 90.000 eura, roh bau kuću, što uvijek uključuje i zemljište. Nevjerojatna mi je sreća da sam uzeo kredit Zagrebačke banke, jer da nisam, nikome ne bih mogao dokazati kolike su bile cijene roh bau kuća tada. Dakle, to nije vila već je to kuća s 90 kvadrata stambene iskoristive površine i 108 kvadrata u podrumu koji nije stambeno iskoristiv”.









Nadalje tvrdi da ga je uređenje s kućom ukupno stajalo 180.000 eura te da je procijenitelji sada procjenjuju na 200 do 250 tisuća eura.

“150.000 eura su ušteđena sredstva za 30 godina rada, cijele dane provodim u sindikatu, nemam djece, imam plaću u rangu državnog tajnika, što sam trebao raditi?”, komentirao je Ribić svoju ušteđevinu. Dodaje, prvu imovinu je stekao sa 60 godina i zbog toga je razapet na medijski križ.