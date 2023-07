A di su joj gaće? Žena se skinula nasred ceste, komentari su podijeljeni: ‘To je ništa što sve rade!’ ‘Kakvi su to ljudi koji to slikaju?’

Autor: Dnevno.hr

Nesvakidašnji prizor zatekao je putnike koji su vozili cestom od Kraljevice prema Crikvenici.

Naime, dvije su žene zastale svojim automobilom s kamp kućicom uz prometnicu, a jedna od njih se zatim djelomično skinula.

Je li žena obavljala nuždu nasred ceste, ne možemo sa sigurnošću reći.





Što se ono bijeli nasred puta? Stražnjica i turistkinja koja luta

Izazvavši čuđenje prisutnih, otvorila je pitanje kakvi to gosti pohode naše krajeve zadnjih godina.

Naime, nemali broj iznajmljivača žali se da nailazi na značajne štete u apartmanima nakon odlaska gostiju. Često su potrebni popravci, a da ne govorimo o velikom čišćenju u privatnom smještaju koje je potrebno.

Neki iznajmljivači prepričali su nam kako su znali pronaći sobe pune izmeta nakon što bi im se neki turisti odjavili iz apartmana.

Bilo kako bilo, i mišljenja komentatora na društvenim mrežama oko čina turistkinje koja je pokazala stražnjicu nasred ceste usred bijela dana su podijeljena.

Neki napominju i upozoravaju kako “na magistrali nigdje nema wc, prolazila 20 godina nekoliko puta iz Njemačke do Hrvatske, nema se gdje otići. Muški izađu i stanu i obave stoječke malu nuždu a žene, na žalost nigdje. Svugdje inače imaju na parkinzima male wc kućice, i sa ubacivanjem novčića ima, ali ne u Hrvatskoj”.

Gornja komentatorica dobila je odgovore poput: “Ne kenja***, svako toliko ima benzinska ili kafić pa nek tamo ser*i piš**”, “To je ništa šta sve rade jer znaju nećeš im nitko ništa neka to proba u svojoj zemlji”.

Neki su komentirali i: “Neka u kamp kućicu stavi kahlicu pa nema problema…”, “Obavila malu nuždu, ništa strašno. Sigurno korisnija za naš turizam nego neka svetica”, “Kakvi su to ljudi koji to slikaju? Kakvi su to portali i novine koji objavljuju to da se turistu p*****lo ?”









Fotografiju možete pogledati OVDJE.