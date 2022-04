’20 GODINA MOŽETE IMATI BESPLATNU STRUJU!’ Čačić otkrio svoju ideju za građane: Sporna mu je ovisnost o ruskom plinu, ‘nismo ništa napravili od 2012’

Autor: N.K

Radimir Čačić, predsjednik Reformista koji podržava vladu u Saboru, gostovao je u RTL Direktu gdje je govorio o rekonstrukciji Vlade.

Tvrdi kako su najbolji članovi Vlade Aladrović i Milošević i jako mu je žao da odlaze.

“Odlaze dva dobra, neće ih biti lako zamijeniti. Rekonstrukcija će biti do pet, neće ih biti više”, kaže. Beroš bi, smatra, mogao otići, a za njegovo mjesto već ima kandidata.

“Banožić nije zadovoljio”

Ipak, za Banožića misli da mora otići. “Banožić svakako treba otići. Jednostavno je na osjetljivoj funkciji, sa stajališta društvenog interesa nije zadovoljio na zadatku”, govori.

Upitan da to pojasni tvrdi: “Opći interes naroda nekad se ne poklapa s onog premijera. Danas u ovom stanju rata u Ukrajini, važna je suradnja predsjednika države i Vlade, a ona ide preko Banožića. Sigurno mu neće Milanović raditi o glavi. Premijer će ga maknuti kada želi”.

Komentirao je i ovisnost o ruskom plinu. Kaže kako je sporno to što se prije nije radilo na tome da se to smanji.

“20 godina besplatna struja”

On spas vidi u izgradnji solarnog sustava.

“Ja želim instalirati solarnu energiju fotonaponske ćelije na 5 kw, to je 16 modula, prosječno košta 50 tisuća kuna, zovem tvrtku, kažem da mi to postave. Daju projekt, postave, ja zovem HEP da me priključi. HEP dođe i stavi brojilo, s potvrdom da je priključeno idem na poreznu i oni mi vraćaju plaćeni PDV. Tog trenutka ja prosječno u Hrvatskoj sam po sadašnjim cijenama struje, prosječno, u pet godina, s uplatama koje imam vraćam investiciju jer mi tvrtka daje financijski paket uplata koje imam. Nakon toga, minimun 20 godina imam besplatnu struju”, pojašnjava.

Jučer je Berlin, zaključuje, naredio svojim građanima da to naprave. Kaže i kako je svoj plan predstavio Vladi, napisao detaljan program, a oni su rekli da nemaju primjedbu, da su razumjeli i da budu, tvrdi.