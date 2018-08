Zagrepčani se sada mogu kupati na dva otvorena i tri zatvorena bazena

Autor: Hina

Radovi na bazenima Sportsko rekreacijskoga centra (SRC) Šalata, Iver, Jelkovec i Zimsko plivalište Mladost, završeni su u predviđenim rokovima te se sada Zagrepčani mogu kupati na dva otvorena i tri zatvorena bazena, izvijestila je u ponedjeljak Služba za odnose s javnošću u ustanovi Upravljanje sportskim objektima.

Servis bazena u Sportskom parku Mladost, koji je počeo 6. kolovoza, trajat će do kraja mjeseca, odnosno do 31. kolovoza, a servis bazena Utrina počeo je u ponedjeljak 20. kolovoza i trajat će do 2. rujna.

Navedeno je kako je produžen rok remonta na bazenskome kompleksu Svetice zbog potrebe za dodatnim ispitivanjem po provedenim radovima redovnoga godišnjeg remonta. Istaknuto je da će ustanova Upravljanje sportskim objektima pravovremeno izvijestiti javnost i korisnike o završetku radova te početku rada bazena.

Radovi koji se izvode u sklopu redovnoga servisa odnose se na čišćenje cijeloga protočnog sustava, hiperkloriranje bazena, ispiranje filtera na kupalištima, generalno čišćenje popratnih prostorija i njihovo dezinficiranje, zamjenu dotrajalih dijelova, hiperkloriranje cijelog sustava u strojarnici, čišćenje i hiperkloriranje kompenzacijskih šahtova, te na eventulane građevinske popravke, soboslikarske radove i drugo.