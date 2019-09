Vrhovni će sud danas odlučiti o zakonitosti Johnsonove suspenzije parlamenta

Autor: Dnevno

Britanski premijer, Boris Johnson zatražio je 28. kolovoza suspenziju parlamenta od kraljice Elizabete. Vrhovni sud otkrio je da će njegovih 11 sudaca presudu donijeti danas u 10:30 sati po britanskome vremenu.

Johnsonovi protivnici tvrde da je sve to napravio da bi potkopao njihove pokušaje da spriječe njegov plan izlaska iz Europske unije, 31. listopada sa ili bez dogovora. Rad parlamenta suspendiran je do 14. listopada. Tijekom tri dana saslušanja prošloga tjedna, odvjetnici protivnika Brexita i oporbe rekli su da je suspenzija od 5 tjedana najduža u proteklih 50 godina.. Vrhovni sud će odlučiti i je li trebao biti uključen u to pitanje ili je ono bilo političko.

Visoki je sud Engleske i Walesa ranije ovaj mjesec presudio da to pitanje nije “sudsko”, no škotski Vrhovni sud tada je zaključio da je Johnson djelovao ilegalno i da se suspenzija mora poništiti. Ukoliko sud to odluči u utorak, parlament bi se mogao ponovno okupiti prije planiranog kraja Johnsonove suspenzije.