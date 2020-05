(VIDEO) SENZUALNI ŠARIĆ I SOBIN: ’Nema toga koliko te ja mogu spustiti, a da me ti ne poklopiš gore’

Komičar, Ivan Šarić proslavio je 36. rođendan, a osim što mu je zaručnica Korana Gvozdić na svom Instagram profilu poželila sretan rođendan, to je učinio i glumac Slavko Sobin, no on je to učinio baš onako kako to čini jedan prijatelj, drugomu, bez imalo srama.

Sobin je naime podijelio video sa snimanja showa “Ples sa zvijezdama” koji prikazuje dvojac koji je napustio svoje plesne partnerice i pronašao taktove jedan u drugomu. Naime, Sobin i Šarić u video plešu u ritmu latino glazbe, a iako u početku djeluju profesionalno, u jednom trenutku Šarić lovi Sobina u zraku, interpretirajući svjetski poznatu završnu scenu filma “Prljavi ples”.

Čini se da nitko ne stavlja Šarića u kut jer samo trenutak kasnije, on je završio na Sobinovim leđima.

“Ono kad se dogovoriš s prikom da ovaj video nikad neće ugledati svjetlo dana, ali onda njemu bude rođendan i naravno da mu ga moraš pokvariti. Želim ti još puno pokvarenih rođendana, jer nema toga koliko te ja mogu spustiti, a da me ti ne poklopiš gore i ispadneš veća faca. That’s what friends are for. Sretan rođendan Ivane”, napisao je Sobin te izazvao salvu komentara koji ističu koliko ih je sam video nasmijao.

“Ovo mi je možda najdraža koreografija! Hvala brate! Al baš brate!”, odgovorio mu je Šarić.