UPOZORILA NAS VODEĆA EUROPSKA STRUČNJAKINJA ZA EKSTREMIZAM! ‘Džihadisti povratnici s ratišta i migranti našli su utočište na vašem području: ‘DRŽITE OČI OTVORENE’

Autor: s.v.

Bibi van Ginkel jedna od vodećih nizozemskih i europskih ekspertkinja za pitanja terorizma i ekstremizma.

U inntervjuu za Balkansec.net iznijela je vrlo zabrinjavajuće spoznaje o migrantima za koje smatra da su svoj “poligon” pronašli u zemljama Zapadnog Balkana. Bibi van Ginkel smatra da bi lideri država ovoga područja trebali poboljšati svoje odnose kako bi što prije donijeli zajedničku strategiju u rješavanju ovoga problema:

“Pretvaranje Zapadnog Balkana u tampon zonu u koju će biti smješteni migranti koji ne mogu preći na teritorij EU nije preporučljivo i takav scenarij bi imao razarajući efekat na regiju i cijelu Europu. To je nešto što nikako nije preporučljivo… To je scenarij u kojem Turska, na primer, ucjenjuje EU i kaže da će otvoriti ograde i pustiti izbjeglice u Europu ukoliko EU ne učini ono što od nje Ankara očekuje. Sa druge strane države članice EU pojačaju kontrolu granica”, kaže van Ginkel.

Ginkel, koja se bavi pravnim aspektima borbe protiv terorizma i ekstremizma pri Međunarodnom centru za borbu protiv terorizma u Haagu i prestižnom Klingendal institutu za međunarodne odnose, smatra da kompletna regija na ovom prostoru predstavlja zonu relativno visokog rizika.

Džihadisti se teško “deradikaliziraju”





“Na Balkanu je dosta ljudi koji su odlazili u sukobe i sada su se vratili. Neki su osuđivani, neki su već i izašli iz zatvora. Tužiteljstva su fokusirana na to da dokažu pripadnost nekoj terorističkoj organizaciji, pripremama prije odlaska na ratište i slično, jer je za odsijecanje glave i mučenja teško doći do forenzičkih dokaza. Oni bivaju osuđeni na zatvorske kazne od šest do deset godina, ali ne i na kazne od 25 do 30 godina za ubojstva ili masovna ubojstva. To predstavlja veliki problem jer znači da vam se stotine takvih osoba vraća u društvo. Time se otvaranja pitanje, kako se oni vraćaju u društvo ako nemate sveobuhvatne programe za njihovu rehabilitaciju i reintegraciju?”, zabrinuta je van Ginkel.

“Teroristički napadi nisu prestali, bit će ih još”

“Često koristimo izraz ‘deradikalizacija’ ali postoji i pitanje možemo li zaista promeniti nečija uverenja? Tu je i paradoks liberalnih društava u kojima je sloboda misli i govora važna. Kako to sve spojiti u jednu celinu? Također, i kada stavite ljude na te programe koji bi ih trebali odvratiti od nasilnih namjera koji proističu iz njihovih ideologija, možete li zaista biti sigurni u to da su se rehabilitirali? Oni vas mogu prevariti i samo se pretvarati da su ponovo ljudi koji se ponašaju u skladu sa pravilima društva. Zato morate držati otvorene oči. To je veliki stres za društvo”, objasnila je Bibi van Ginkel koja lidere zemalja Zapadnog Balkana savjetuje da zaborave na međusobne nesuglasice i ujedine se po pitanju svega navedenog.

Govoreći o mogućem razvoju događaja, Ginkel je izjavila da to što su teroristički napadi u opadanju – ne znači da ih više neće biti.

“Do toga će ponovo dolaziti i uvijek na drugačiji način. To nam povijest govori. Zato je važno da budemo budni i da su nam oči otvorene te da razumijemo šta se oko nas događa i kako se razvija situacija”, navela je Ginkel.