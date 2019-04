TOLERANCIJA PO MILETIĆEVOJ FORMULI: Zabranjivao Thompsona, napada Bozanića, odvaja Istru

Tko je zapravo Boris Miletić.

Kada je sloboda govora u pitanju, tada hrvatskom političkom pozornicom nerijetko zavladaju dvostruki kriteriji, a kako to izgleda u praksi ovih je dana prezentirao šef IDS_a Boris Miletić koji je prilično burno reagirao na uskrsnu propovijed kardinala Josipa Bozanića. Naime, kako je rekao Miletić kardinal je Uskrs iskoristio za instrumentalizaciju i slanje političkih poruka.

Uz to, pozvao ga je da se suzdrži od političkog navijanja te založi za radnike Uljanika i 3.maja. Nije ovo prvi put da hrvatska javnost svjedoči burnim reakcijama istarskog šefa Miletića koji je u svojim ranijim nastupima zagovarao zabranu koncerata hrvatskom glazbeniku Marku Perkoviću Thompsonu u pulskoj Areni, ali je zato primjerice prešutio involviranost svojeg političkog oca Ivana Jakovčića u afere koje su se nizale oko Uljanika, no prešutno se ipak Jakovčić nije našao na listi Amsterdamske koalicije za Europski parlament, no zato se ondje nalazi šefica Glasa Anka Mrat Taritaš kojoj je tek javna isprika bila dovoljna da se zažmiri na grijehe koji su se oko nje nanizali.

Iako je Amsterdamska koalicija koju tvori i IDS donedavno surađivala sa strankom Pametno bračnog para Puljak, njima je proradila naknadna pamet te je objavljeno da nemaju namjeru surađivati s IDS-om zbog neslaganja oko problematike vezane za Uljanik, radi čega su i napustili koaliciju. Inače, Miletić je lani ponovno izabran za predsjednika IDS-a, i to kao jedini kandidat, ali svakako je program kojega je tada ponudio vrijedan spomena.

Naime, u njemu je govorio o razvoju Istre, načinu na koji će pomoći Uljaniku, ali jednako tako i o decentraliczaciji Istre. Kako su se iDS-ovci založili za Uljanik možda ponajbolje govore prosvjedi radnika Uljanika i transparenfi na kojima je među ostalim stajalo IDS mafijo, uz likove čelnik ljudi te stranke.

Dio javnosti pamti i Miletićevu objavu na društvenim mrežama a na kojoj je objavio fotografiju koja prkazuje putovnicu republike Istre, kasnije se pak pravdao govoreći da ne zagovara teritorijalno odvajanje Istre, već je to poruka koja pokazuje da je Istra po toleranciji svijet za sebe.