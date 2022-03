‘TO JE HULIGANSTVO!’ Hrabrost bi ju mogla skupo koštati: Nitko ne zna gdje je novinarka koja je imala transparent na ruskoj televiziji, odvjetnik ju ne može pronaći

Autor: L.B.

Antiratna ruska prosvjednica Marina Ovsjanikova upala je u ponedjeljak usred vijesti uživo sa transparentom, a danas joj se gubi trag.

Podsjetimo, usred vijesti koje su emitirane uživo na ruskoj televiziji Prvi kanal u kadar je upala žena koja se suprotstavila Putinovu režimu, a u eteru je mahala transparentom na kojemu je pisalo:

”Zaustavite rat! Ne vjerujte propagandi! Lažu vam!”

Mogla bi se suočiti s ozbiljnom kaznom

Na kraju se ispostavilo kako se radi o urednici na televiziji, a BBC javlja da je novinarka sinoć privedena, ali i da ju njezin odvjetnik nije uspio pronaći niti u jednoj policijskoj postaji.

Međutim, jedna državna novinska agencija izvijestila je da je protiv nje započela pretkaznena istraga, a BBC pretpostavlja da će se Ovsjanikova danas pojaviti na sudu u Moskvi.

No, hrabra novinarka mogla bi se suočiti s ozbiljnom kaznom i do osam godina zatvora, piše BBC. Naime, Kremlj je nedavno uveo stroge kazne za one koji sudjeluju u nedozvoljenim prosvjedima ili na “neprimjeren način” izvještavaju o događanjima u Ukrajini.

Kremlj je potez novinarke prozvao “huliganstvom”.

“Što se ove žene tiče, to je huliganstvo”, rekao je glasnogovrnik Kremlja Dmitrij Peskov i pohvalio televiziju Prvi kanal zbog, kako je rekao, kvalitetnog, objektivnog i pravovremenog programa.